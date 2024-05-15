من جامعة كفر الشيخ.. انطلاق قافلة طبية وبيطرية وتوعوية ضمن "حياة كريمة"

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالادارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة «حياه كريمة» وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، « قافلة طبية وبيطرية وتوعوية « يوم الاربعاء الموافق 15 /5/ 2024، إلى قرية خليج قبلي التابعة لمركز مطوبس، وعدد من القرى المجاورة قري حياة كريمة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

من جانبه أكد الدكتور عبد لرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا ودعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيدا بدور الأطقم الطبية المؤهلة والمتميزة والتى تضم أعضاء هيئة تدريس وأطباء من كلية الطب فى تقديم خدمات طبية متميرة للمرضى.

كما أكد رئيس جامعة كفرالشيخ، أهمية القوافل البيطرية العلاجية التى تطلقها الجامعة والتى تسهم في تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين كما يسهم في رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجا.

كما أشاد «عبدالرازق» بأهمية الدور التوعوي ودور الجامعة فى خدمة القرى والمناطق الاكثر احتياجا لتوعية الموطنين من خلال عقد الندوات والمحاضرات التى تخدم هذه القري وتعمل على تنمية مهاراتهم.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الي ان تنظيم هذه القوافل يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية والترويح على المواطنين، واستمرارا لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

وشارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والتمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت عيادة الاطفال الطبيه التخصصيه، عيادة طب الفم والاسنان، عيادة التمريض لقياس السكر والضغط والسمنه والنحافه والقزامه والتوعيه الاسريه، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.

يذكر أن القافلة الطبية وقّّعت الكشف الطبي على 1309 حالات من أبناء قرية خليج قبلي والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياه كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، وتم الكشف بعيادة التمريض لقياس السكر والضغط والسمنه والنحافه والقزامه علي عدد 182 حالة.

كما اطلقت الجامعة قافلة بيطرية متكاملة لقرية خليج قبلي والقري المجاورة، لاجراء الكشف الطبي على الحيوانات والطيور الموجودة في القرية، وتم صرف العلاج بالمجان، حيث تم إجراء الكشف على حوالي إجمالي عدد 5585 حالة.

كما تم تنفيذ العديد من الفعاليات بالقافلة الطفولية الطبيه التوعوية الترويحية لجوالي جامعة كفر الشيخ، والتى ضمت العاب كشفيه ترويحية وهدايا تذكاريه تم توزيعها على اطفال القرية، بالاضافة الى عقد ندوات توعوية ضمن حملة التوعيه بخطر المخدرات علي الفرد والمجتمع وكيفيه التعامل مع ولي الأمر المدخن ودور الشباب في مواجهة مشكلة المخدرات والتى شارك فيها عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مع شباب أسرة الجوالة بالجامعة.