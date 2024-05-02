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الخميس 02 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بوروسيا دورتموند يحسم موقعة الذهاب بهدف في شباك باريس سان جيرمان

مبابي في مباراة باريس
مبابي في مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند
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حسم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، مساء الأربعاء، مباراة ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، لصالحه بهدف للا شئ في شباك ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي.

استضاف بوروسيا دورتموند، باريس سان جيرمان على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في موقعة شهدت تواجد جماهيري غفير من مناصري أصحاب الأرض.

تقدم دورتموند على سان جيرمان بهدف، رغم سيطرة الضيوف على مجريات اللعب والاستحواذ على الكرة في أغلب أوقات الشوط الأول.

أحرز نيكلاس فولكروج، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 36، بعد تمريرة من زميله نيكو شلوتربيك.

وفي الشوط الثاني، حاول الفريق الباريسي تعديل النتيجة، لكن باءت كل محاولات لاعبيه بالفشل، في ظل وجود فاعلية هجومية من أسود الفيستفاليا على استحياء.

وبهذا الهدف، وضع بوروسيا دورتموند نفسه في المقدمة على باريس سان جيرمان، قبل مواجهة العودة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي تجمع بينهما يوم الثلاثاء المقبل على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

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