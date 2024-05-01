قبل مواجهة الأهلي.. الترجي التونسي يفرط في فوز ثمين على الصفاقسي

فرط فريق الترجي الرياضي في فوز ثمين، بالتعادل مع ضيفه الصفاقسي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد رادس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج في الدوري التونسي للموسم الحالي 2023-2024.

وافتتح الترجي التسجيل مبكرًا، بعد مرور 5 دقائق فقط من انطلاق المباراة، عن طريق رودريجو رودريجيز.

وتعرض روجير أهولو، لاعب الترجي، للطرد في الدقيقة 44، ليتمكن الصفاقسي من إدراك التعادل في الدقيقة 46، من خلال هدف قاتل حمل توقيع ديبي بيرانجر.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًا غفيرًا، خاصة من جانب جماهير الترجي التي حرصت على مساندة فريقها في رحلة البحث عن لقب الدوري للمرة 33 في تاريخه.

وبهذا التعادل، حافظ الترجي على صدارة جدول ترتيب مرحلة التتويج في الدوري التونسي برصيد 14 نقطة، بينما يحتل الصفاقسي المركز السادس والأخير بـ5 نقاط.

يذكر أن، الترجي يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يواجه الأهلي في مباراة قوية تقام ذهابًا في تونس يوم 18 مايو، وإيابًا في القاهرة يوم 25 من نفس الشهر.

ويستعد الترجي لخوض مبارتين في الدوري أمام الملعب التونسي والنجم الساحلي، قبل المواجهة المنتظرة أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.