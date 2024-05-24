وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي والتثقيفي

نفذت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بالمراكز و المدن بنطاق محافظة الشرقية 4 ندوات دينية وتوعوية وثقافية على مدار الأسبوع الماضي استهدفت السيدات المسنين.

تناولت الندوات (الحفاظ على المال العام وعدم اهداره – هشاشه العظام - رعاية المسنين - حرمة التلاعب بأقوات الناس واحتياجاتهم ) بالإضافة لتنظيم اختبار لمحو الأمية وتعليم الكبار ل 64 دارس لمن يجيدوا القراءة والكتابة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، مشددا على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

ومن جانبها اوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام انه خلال الأسبوع الماضي كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بسنهوت بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة دينية بعنوان( الحفاظ على المال العام وعدم اهداره) تناولت اهمية المحافظة على المال العام لأنه ملك الجميع فهو أمانة في يد من ائتمن عليه، فيجب عليه رعاية هذه الأمانة بما تقتضيه المصلحة التي خصص لها.

ونظمت وحدة تكافؤ الفرص بحي ثان الزقازيق بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية وادارة غرب التعليمية اختبار لمحو الأمية وتعليم الكبار ل 64 دارسا لمن يجيد القراءة والكتابة وذلك بمدرسة عبد العزيز على بالزقازيق.

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين الأولى بعنوان " هشاشه العظام " تناولت تعريف هشاشة العظام وانواعها واعراضها واسبابها وكيفية تشخيص هشاشة العظام والوقاية منها ،والندوة الثانية بعنوان" حرمة التلاعب بأقوات الناس واحتياجاتهم " تناولت تحريم الدين الإسلامي للغش والتطفيف في الكيل واحتكار السلع ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من احتكر على المسلمين طعام ضربه الله بالحزام و الافلاس) بالتنسيق مع وحدة السكان بالمركز وادارة الأوقاف ،وذلك بمقر المدينة الأمنة "واحة آمان " بمكتبة مصر العامة بفاقوس