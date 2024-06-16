الأنبا ماركوس يدشن كنيسة ويطيب رفات الشهيد أبسخيرون بدمياط

دشّن الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير الشهيدة دميانة ببراري بلقاس، كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبسخيرون "القليني" بمدينة قلين التابعة للإيبارشية، ودُشِّن المذبح على اسم السيدة العذراء والشهيد أبسخيرون، إلى جانب عددًا من أيقونات الكنيسة والمعمودية، وعمّد نيافته عددًا من الأطفال من أبناء الإيبارشية.



واحتفلت الكنيسة ذاتها بعيد الشهيد أبسخيرون، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية في السابع من شهر بؤونة، حيث طيّب نيافة الانبا ماركوس رفات الشهيد "القليني"، وشارك نيافته الصلوات عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية، وقدم كورال الكنيسة فقرات ترانيم.

جدير بالذكر أن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبسخيرون هي أول كنيسة بمدينة القلين منذ معجزة نقل كنيسة الشهيد بقلين إلى قرية البيهو بالمنيا.