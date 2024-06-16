صحة كفر الشيخ: تنفيذ خطة التأمين الطبي بنجاح

الأحد 16/يونيو/2024 - 11:16 م

قال بيان لمديرية الصحة بكفر الشيخ ، أنه تم تنفيذ خطة التأمين الطبي فى أول ايام عيد الاضحى المبارك بنجاح ، من خلال الفرق الطبية المنتشرة في المدن والمراكز .



وكان وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، قد شدد على استمرار خطة التأمين الطبي ،فى جميع وحدات الرعاية الاساسية والمستشفيات فى قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، حيث أكد على ضرورة متابعة سير العمل فى جميع الوحدات الصحية والمستشفيات، ومتابعة الفرق الطبية المتحركة فى اماكن المتنزهات والتجمعات لخدمة المواطنين، وتكثيف المرورات من مديرى الادارات الصحية ، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد ابو السعد وكيل المديرية، و الدكتور محمد المضنى مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية

وتفقد مديرو الإدارات الصحية بكفرالشيخ، سير العمل ،والتأكد من انضباط حضور طاقم الاطباء والتمريض بالوحدات ومستشفيات الحميات، وتوافر جميع المستلزمات والادويه ومتابعة الفرق الطبية المتحركة، والعيادات المتنقله المنتشرة فى أيام عيد الأضحى المبارك، أمام الحدائق والمتنزهات وبالقرب من التجمعات فى أول أيام عيد الأضحى المبارك وأمام المساجد، لضمان تقديم الخدمات لجميع المواطنين.

وقال الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، أنه تم المرور على اغلب الوحدات الصحيه بالمحافظة، كما تم المرور على مكاتب الصحة ومحطات مياة الشرب وتشديد عمل مراقبة الأغذية، وتفعيل أجهزة الضباب لمكافحة الحشرات، من خلال الإدارة العامة للأمراض المتوطنة.

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