متى آخر يوم للذبح في عيد الأضحى؟

أتاح الله لنا أربعة أيام لذبح الأضحية، وهي أول أيام العيد من بعد أداء صلاة العيد، وثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق، ويُعد آخر يوم لذبح الأضحية هو اليوم الثالث من أيام التشريق، أي اليوم الرابع من أيام العيد، حيث اتفق الفقهاء على أن آخر وقت للأضحية هو غروب شمس آخر أيام التشريق.



متى يبدأ وقت ذبح الأضحية ومتى ينتهي؟

وفيما يخص سؤال متى يبدأ وقت ذبح الأضحية ومتى ينتهي، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنّ وقت ذبح الأضحية يبدأ بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، لا فرق في ذلك بين أهل الحضر والبوادي، وهذا قول الشافعية والحنابلة.

وقت انتهاء ذبح الأضحية

وينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق أي أنّ أيام النحر اول يوم العيد و3 أيام بعده، وهو قول الشافعية، واحتج الشافعية على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُل أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبَحٌ» أخرجه ابن حبان، قال الإمام الشافعي في [فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق ثم ضحى أحد فلا ضحية له .

أفضل وقت لذبح الأضحية

وأفضل وقت لذبح الأضحية، هو اليوم الأول، وهو يوم الأضحى بعد فراغ الناس من الصلاة، فاليوم الأول أفضل منها فيما يليه، لأنها مسارعة إلى الخير، وقد قال الله تعالى: «وسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ» .، والمقصود المسارعة إلى سبب المغفرة والجنة، وهو العمل الصالح. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.