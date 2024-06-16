في خطاب عيد الأضحى.. بايدن: نعمل على وقف الحرب في غزة

أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن بالظروف الصعبة التي يحتفل بها الناس في غزة هذا العام، قائلا "يأتي عيد الأضحى هذا العام في وقت صعب بالنسبة للعديد من المسلمين حول العالم.

وأكد بايدن في بيان بمناسبة عيد الأضحى: "في غزة، يعاني المدنيون الأبرياء من أهوال الحرب بين حماس وإسرائيل، لقد قُتل عدد كبير جدًا من الأبرياء، بما في ذلك آلاف الأطفال وفرت عائلات من منازلها وشهدت تدمير مجتمعاتها إن آلامهم هائلة”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تفعل "كل ما في وسعها لوضع حد للحرب"، مضيفًا أن ذلك يشمل زيادة توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والعمل من أجل التوصل إلى حل نهائي للدولتين، وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ الحرب.

وقال إنه يعتقد بقوة أن اقتراح وقف إطلاق النار على ثلاث مراحل الذي قدمته إسرائيل لحماس والذي أقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو أفضل وسيلة لإنهاء العنف في غزة وإنهاء الحرب في نهاية المطاف”.

كما خاطب بايدن المجتمعات الإسلامية المتأثرة بالنزاع في السودان، وكذلك الروهينجا في بورما والأويغور في الصين، مشددًا على أنهم "مثل جميع الناس، يستحقون العيش خاليًا من العنف والخوف".

وبالنظر إلى الداخل، يكرر بايدن التزام إدارته "بمعالجة آفة الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة"، ويقول إن "الكراهية ليس لها مكان في أمريكا، سواء كانت تستهدف المسلمين الأمريكيين، أو الأمريكيين العرب بما في ذلك الفلسطينيين، أو أي شخص آخر".

ويضيف: "بروح عيد الأضحى، دعونا جميعا نجدد التزامنا بالقيم التي توحدنا - الرحمة والتعاطف والاحترام المتبادل - وهي القيم الأمريكية والإسلامية على حد سواء".