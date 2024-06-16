ads
الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إقبال كثيف على حمامات السباحة والمناطق الترفيهية بمراكز الشباب والأندية بالمنيا

اقبال كثيف على حمامات
اقبال كثيف على حمامات السباحة بالمنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقامت مراكز شباب والأندية بمحافظة المنيا، العديد من العروض الفنية والكرنفالات وعروض عرائس فى استقبال المواطنين بعد انقضاء ساعات النهار ودرجات الحرارة العالية ضمن فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز شباب مصر" برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتوجيهات  مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا.

وشهدت حمامات السباحة والملاهى وحدائق الطفل والأماكن الترفيهية والاجتماعية إقبالا كثيفا من الجمهور والمترددين نظرا لارتفاع درجات الحرارة خاصة مساء اليوم الأول من اول أيام العيد وبدء ازدياد المترددين بشكل واضح.

أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى في 81 ساحة ومركز شباب ونادى وملعب بالتنسيق مع الأوقاف ومستمرة فى عملها وتقديم البرنامج الترفيهي، الذى أعدته الهيئات الشبابية من ملاهى للأطفال والعروض الغنائية، و فقرات مسرح العرائس، مشيرًا إلى تنوع الفعاليات الترفيهية والرياضية المقدمة لتناسب كافة أفراد الأسرة.

وسعدت مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة، بتجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الأوقاف، والتى شهدت توافد آلاف المواطنين وحظيت اقامة الساحات وانطلاق مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب المنيا، بتغطية إعلامية واسعة وتصدرت صور ساحات مراكز شباب المحافظة الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء صباح اليوم ، والصحف والأخبار.

FB_IMG_1718564038072
FB_IMG_1718564038072
FB_IMG_1718564033505
FB_IMG_1718564033505
FB_IMG_1718564028855
FB_IMG_1718564028855
FB_IMG_1718564031031
FB_IMG_1718564031031
FB_IMG_1718564026595
FB_IMG_1718564026595
FB_IMG_1718563908180
FB_IMG_1718563908180
FB_IMG_1718563902366
FB_IMG_1718563902366
FB_IMG_1718563905390
FB_IMG_1718563905390
FB_IMG_1718563896754
FB_IMG_1718563896754
FB_IMG_1718563893416
FB_IMG_1718563893416
FB_IMG_1718563878135
FB_IMG_1718563878135
FB_IMG_1718563875262
FB_IMG_1718563875262
FB_IMG_1718563872438
FB_IMG_1718563872438
FB_IMG_1718563870114
FB_IMG_1718563870114
FB_IMG_1718563867638
FB_IMG_1718563867638
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المنيا أول أيام عيد الأضحى حمامات السباحة مراكز الشباب والأندية محافظة المنيا وكيل وزارة الشباب والرياضه