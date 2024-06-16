إقبال كثيف على حمامات السباحة والمناطق الترفيهية بمراكز الشباب والأندية بالمنيا

أقامت مراكز شباب والأندية بمحافظة المنيا، العديد من العروض الفنية والكرنفالات وعروض عرائس فى استقبال المواطنين بعد انقضاء ساعات النهار ودرجات الحرارة العالية ضمن فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز شباب مصر" برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا.

وشهدت حمامات السباحة والملاهى وحدائق الطفل والأماكن الترفيهية والاجتماعية إقبالا كثيفا من الجمهور والمترددين نظرا لارتفاع درجات الحرارة خاصة مساء اليوم الأول من اول أيام العيد وبدء ازدياد المترددين بشكل واضح.

أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى في 81 ساحة ومركز شباب ونادى وملعب بالتنسيق مع الأوقاف ومستمرة فى عملها وتقديم البرنامج الترفيهي، الذى أعدته الهيئات الشبابية من ملاهى للأطفال والعروض الغنائية، و فقرات مسرح العرائس، مشيرًا إلى تنوع الفعاليات الترفيهية والرياضية المقدمة لتناسب كافة أفراد الأسرة.

وسعدت مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة، بتجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الأوقاف، والتى شهدت توافد آلاف المواطنين وحظيت اقامة الساحات وانطلاق مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب المنيا، بتغطية إعلامية واسعة وتصدرت صور ساحات مراكز شباب المحافظة الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء صباح اليوم ، والصحف والأخبار.

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