ads
الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

العدل الدولية: يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن لمساعدات غزة

رئيس محكمة العدل
رئيس محكمة العدل الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال رئيس محكمة العدل الدولية، إن على إسرائيل اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية، من خلال مسار آمن، لا سيما من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حسبما ورد على قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل، في نبأ عاجل.


وأضاف، خلال الجلسة المنعقدة اليوم لبحث طلب جنوب أفريقيا بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة: أدعو إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة بشكل فوري، كما يجب على إسرائيل تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
وتابع رئيس محكمة العدل الدولية: للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة.

إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح القاهرة الاخبارية المساعدات الإنسانية جنوب أفريقيا الجانب الفلسطيني قطاع غزة محكمة العدل الدولية معبر رفح