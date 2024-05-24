العدل الدولية: يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن لمساعدات غزة

قال رئيس محكمة العدل الدولية، إن على إسرائيل اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية، من خلال مسار آمن، لا سيما من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حسبما ورد على قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل، في نبأ عاجل.



وأضاف، خلال الجلسة المنعقدة اليوم لبحث طلب جنوب أفريقيا بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة: أدعو إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة بشكل فوري، كما يجب على إسرائيل تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.

وتابع رئيس محكمة العدل الدولية: للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة.