القس أندريه زكي يشارك في احتفال الكنيسة الإنجيلية الأولى بطنطا بضم أعضاء جدد

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال الكنيسة الإنجيلية الأولى بطنطا بمناسبة ضم أعضاء جدد، بحضور القس أيمن سامي رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي، والأسقف يوسف شحاتة، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس منسى ناجي، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بطنطا، والقس نشأت واطسون، راعي كنيسة مستشفى الأمريكان السابق، والقس ماهر عبده، راعي الكنيسة الرسولية بطنطا، والقس اختيار خليفة، راعي كنيسة المثال المسيحي بطنطا، والقس ماجد مريد، راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بطنطا، والدكتور مجدي الحفناوي، نقيب الأطباء السابق، و الدكتور مصطفى صادق، وكيل كلية التربية ورئيس قسم الطفولة، والدكتورة أمل سافوح، مدير عام بنك الدم الإقليمي بالغربية، والدكتورة أمال أبو باشا، مدير مكتب رئيس جامعة طنطا السابق، والدكتورة رانيا الكيلاني، أستاذ بكلية الأداب قسم الاجتماع جامعة طنطا، والدكتور مصطفى بهجت، عميد كلية الصيدلة السابق، والدكتورة مروة ذوبان، أستاذ بكلية التجارة جامعة طنطا.

وخلال خطاب الحفل قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لجميع الأعضاء الجدد بالكنيسة الإنجيلية الأولى بطنطا، كما هنأ راعي الكنيسة القس منسى ناجي، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب الكنيسة الاحتفال اليوم، مضيفًا: "علينا أن نعلم يا أحبائي أن الاستثمار في البشر يحتاج إلى الصبر والقدرة على منح الفرصة الثانية وهو الأمل لصناعة قادة عظام، وأساس بناء المستقبل، كما علينا أن نعرف دائمًا الأسباب والجذور الحقيقية للصعوبات والتحديات في حياتنا وعدم التعامل فقط مع ظواهر المشكلات".