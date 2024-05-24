جنوب إفريقيا عن قرار محكمة العدل بشأن غزة: أكثر قوة.. ودعوة واضحة للغاية لوقف إطلاق النار

رحبت جنوب إفريقيا اليوم الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية الذي أمرت فيه إسرائيل بوقف فوري لهجومها العسكري في قطاع غزة، خصوصا في مدينة رفح جنوبي القطاع.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، قولها "أعتقد أن قرارات المحكمة أكثر قوة من حيث الصياغة، وتعد دعوة واضحة للغاية لوقف إطلاق النار".

وكانت محكمة العدل الدولية، قد أصدرت اليوم عدة قرارات، أمرت فيها إسرائيل بوقف فوري لهجومها العسكري في قطاع غزة، خصوصا في مدينة رفح جنوبي القطاع، وفتح معبر رفح البري أمام المساعدات الإنسانية، وتقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.

وشدد رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي اللبناني نواف سلام، على أن العمليات العسكرية في رفح تهدد الحياة بالمدينة بأكملها، وأن هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات إيجابية للحد من مخاطرها.