الجنة في توشكى.. قمح وذرة وتمور ومصانع بإمضاء الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي الصحراوية

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا السبت، عددا من المشروعات التنموية المهمة في منطقة توشكى، ويعد مشروع تنمية جنوب الوادى الذى أعاد الرئيس السيسي، إحياؤه، أحد المشروعات فى مجال الزراعه لتوفير ملايين المنتجات الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، واستيعاب الزيادة السكانية غير المسبوقة.



ومشروع توشكي، هو الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة في ملف إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو أحد مشروعات الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، التي تأسست كإحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بهدف استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، وتقليل الفجوة الغذائية وخلق فرص عمل للشباب، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

مشروع توشكى

الشركة المنفذة لمشروع توشكى

تأسست الشركة الوطنية لإستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، عام 1999 بمنطقة شرق العوينات، وكان الهدف وسوف يبقى بناء الإنسان، وأن يمتد اللون الأخضر بين مساحات العمران، وأن ترجع مصر إلى سالف مجدها كأمة زراعية كبرى، وتجتاز الصعاب نحو بناء دلتا خضراءْ فى قلب الصحراءْ.

ومن أهداف الشركة أيضا تحقيق الإكتفاءْ من حاصلات الغذاءْ مع تصدير الفائض للخارج، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة خارج الدلتا، وايضا إنشاء مناطق صناعية جديدة.

شركة مشروع توشكى

كانت البداية بمساحة 10000 فدان بمزرعة شرق العوينات، والآن المساحة فى مزرعة شرق العوينات، وصلت إلى (240000) فدان منزرعة فعليًا.

امتد نشاط الشركة الوطنية لإستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية إلى كلٍ من الفرافرة

وتوشكى وعين داله.

ففى الفرافرة تم تكليف الشركة عام 2015 بزراعة (10000) فدان فى منطقة سهل بركة، وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مزرعة الفرافرة مرتين:

الأولى: بمناسبة الإنتهاء من موسم الزراعة فى ديسمبر 2015.

والثانية: بمناسبة بدء موسم الحصاد فى مايو 2016.

مشروع توشكى

توشكى الحلم

بدأ مشروع استصلاح توشكى عام 1997 وكان مقرر الإنتهاء يناير 2017 وتم تكليف الشركة الوطنية لإستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية أيضًا في يناير عام 2017 بالاستصلاح والزراعة في توشكى

كانت المساحة المنزرعة (400) فدان تقريبًا (216 فدان نخيل (172) فدان عنب)، وجارى تنفيذ مشروع مزرعة التمور بإجمالى مساحة (37500) فدان بأفضل أنواع التمور التى تجود فى تلك المنطقة.

موسوعة جينيس العالمية

دخلت الشركة الوطنية لإستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، موسوعة جينيس العالمية بأكبر مزرعة تمور في العالم.

شركة مشروع توشكى تدخل جينيس



وفى عين داله تم تكليف الشركة الوطنية لإستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية فى عام 2018 بإستصلاح وزراعة (12500) فدان وجاري تنفيذ مشروع الجوجوبا على مساحة (6000) فدان على مرحلتين وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى على مساحة (3125) فدان.

وفي عام 2018 قامت الشركة بزراعة (1000) فدان قمح في منطقة المفارق بتوشكى كتجربة

وأُعيدت التجربة عام 2019 بعد نجاحها إلى أن ثبت نجاح الزراعة بتوشكى وتم تكليف الشركة بمشروع تنمية جنوب الوادى، وبالمشاركة مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تمت أعمال البنية التحتية من شق الترع وشبكات الري والكهرباء والطرق بالتعاون مع الشركات الوطنية الأخرى العاملة في هذه المجالات وتم الوصول في يناير 2024 إلى مساحة منزرعة (400) ألف فدان بالإضافة إلى الشركات الإستثمارية في المنطقة وتقدر مساحاتها (من 60: 70) ألف فدان.

قمح توشكى

جولات السيسي في توشكى والعوينات

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مقر الشركة فى توشكى والعوينات عدة مرات، كالتالي:

الأولى: زيارة تفقدية لمشروع التمور بتوشكى مارس 2019.

الثانية: إفتتاح المرحلة الأولى لتوشكى ديسمبر 2021

الثالثة: بمناسبة بدء موسم الحصاد فى توشكى أبريل 2022.

الرابعة: بمناسبة بدء موسم الحصاد فى العوينات مايو 2023.

السيسي في توشكى



وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن القوات المسلحة والأبطال في توشكى: (توشكى اللي كان وقّفها قبل كدا مش عيب في الاختيار ولا عيب في التخطيط لكن عدم القدرة على التنفيذ).



ويعتز رجال الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، بشهادة الرئيس عبدالفتاح السيسي: ففي الفرافرة قال (الناس كانت دايما بتفكر وتقول ان احنا نعطي الأرض للناس وهما يعملوا وده أمر جيد، لكن عمرها ما كانت هتبقى كده، كانت هتبقى أي حاجة).



وفي توشكى، قال الرئيس السيسي: (والله أنا لو مكانكم هكون أسعد واحد في الدنيا، لأن أنتم بتبنوا.. بتبنوا لبلدكم مش ليكم أنتم).

توشكى



وتمكنت الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، من زراعة نصف مليون فدان قمح في كلٍ من توشكى (310) ألف فدان وشرق العوينات (156) ألف فدان والفرافرة (4725) فدان وعين داله (4384) فدان بالإضافة إلى الزراعات التحميلية الأخرى.



وأيضا الكثير من المجالات الزراعية المختلفة، مثل

زراعات استراتيجية (قمح – ذرة)

زراعات اقتصادية (فول سودانى – بطاطس – نباتات طبية وعطرية)

خضراوات في صوب

توشكى



مصانع سكر وتمور وحلج قطن

ومزارع الشركة الوطنية لإستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية مهيأة للتصنيع الزراعي على الكثير من الزراعات لقيام مصانع السكر ومصانع التمور وحليج الأقطان والمصانع الخاصة بالأعشاب الطبية والعطرية وتجفيف الخضار والفاكهة وأيضًا التجميد وصناعات الكتان وصناعات التين الشوكي والأعلاف.

بالإضافة إلى الصناعات الأخرى وخصوصًا مع توافر البنية التحتية كما تضم العديد من الأنشطة التكميلية الأخرى ومنها:

نشاط حيوانى (أغنام وماعز)

توشكى

وفى العوينات: بدأ التصنيع الزراعى بإنشاء مصنع البطاطس بطاقة (10) طن / ساعة بطاطس نصف مقلية و(2) طن/ساعة بطاطس مهروسة وإنشاء ثلاجة تقاوي البطاطس بقدرة تخزين (64) ألف طن (صور الثلاجة والمصانع).

وفى توشكى جارى إنشاء ثلاجة تمور بطاقة (30) ألف طن، ومصنع أخر لألواح خشب (MDF - HDF ) المشتق من جريد النخيل بطاقة 400 متر مكعب فى اليوم.

وهكذا تنوعت مشروعات الشركة الوطنية لإستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، فتتسع الرقعة الزراعية وتفيض بالخير والنماء، لتملأ أرجاء الصحراء بلون الذهب الأخضر.



