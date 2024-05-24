"نورهان".. عرض لفرقة العقاد المسرحية بأسوان

أختتمت مساء أمس ،الخميس،فرقة قصر ثقافة العقاد المسرحية العرض المسرحى" نور هان "، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، فى إطار برامج وزارة الثقافة، واستمر العرض لمدة خمسة أيام بقصر ثقافة العقاد.

"نورهان" عرض مسرحي يدور حول صراع إجتماعي أسري

العرض مبنى على مسرحة المكان بقصر ثقافة العقاد وتقسيمه كمنزل، و يدور العرض حول صراع إجتماعي أسري بين رب المنزل "عبدالله" وربة المنزل " نورهان"، وهذا الخلاف الأزلى الذى يدمر الأسرة المصرية، حول التحرر المطلق بما ينتج عنه إختلاف فى المبادئ والقيم والتقاليد، و الزوجة التى تشعر أنها مقيدة داخل هذا القالب الإجتماعى، التى تتطلع دائما إلى الغرب والنظرة الغربية التى توارى جميع القيم المصرية، و المحاولات المضنية من قبل ربة المنزل من أجل التغيير بما لا يتفق مع القيم أو التقاليد.



"نورهان " تأليف جمال عبد الناصر، موسيقى ريهام إبراهيم، تصميم ملابس وديكور أحمد محمود أبو طالب، مدربة لغة إشارة مرسا توفيق، تنفيذ ديكور حمادة او طالب و طلب محمود، تنفيذ ملابس الشاذلى محمد، الحسين سليمان، مخرج منفذ هانى جمال و محمد خيرى و محمود أحمد، إخراج أحمد الغول وبطولة فرقة قصر ثقافة العقاد المسرحية ندى عبدالله، أحمد جمعة، حاتم فاروق، سيدة مجدى، آية أحمد، محمود بصرى، محمود عزت، محمد عادل، عبد الناصر مصطفى، الحسن محمد، مريم محسن

حضر العرض لجنة المشاهدة المكونة من المخرج والكاتب شاذلى فرح، الكاتب الصحفى يسرى حسان، الملحن حازم الكفراوى، مهندسة الديكور سارة توفيق، الكاتب والناقد المسرحى سعيد حجاج، مدير عام فرع ثقافة اسوان يوسف محمود، والعرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وضمن عروض فرع ثقافة أسوان.

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