تعاون مصري لبناني في مجال الصيد والاستزراع السمكي

نظمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية زيارة الى جمهورية مصر العربية لوفد لبناني من القطاعين العام والخاص برئاسة الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، وذلك في إطار التعاون المشترك ما بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بجمهورية مصر العربية ووزارة الزارعة اللبنانية.



بدأ الوفد اولى زياراته اليوم الجمعة والتي تستمر لمدة ثلاثة ايام بزيارة إلى محافظة بورسعيد حيث اطلع الوفد على تجارب المحافظة في الصيد والاستزراع السمكي في المياه المالحة بما فيها تفريخ وزراعة الجمبري وزيارة سوق بورسعيد للأسماك.



وبخصوص الزيارة افاد الدكتور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بان الزيارة تأتي في إطار تنفيذ الخطة الوطنية اللبنانية لتطوير قطاع الأسماك للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال وان برنامح الزيارة يستمر لمدة ثلاثة ايام سيتم خلالها زيارة لمزارع ومنشأت الاستزراع السمكي ومصانع الاعلاف في محافظتي بور سعيد و الاسكندرية وزيارة لوزير الزراعة واستصلاح الاراضي بجمهورية مصر العربية مرزوق القصير في العاصمة الإدارية لبحث أوجه التعاون والتنسيق وتبادل التجارب ونقل الخبرات بين لبنان ومصر وتحفيز الاستثمار المشترك في مجال الثروة السمكية.