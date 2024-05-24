مجلس الشيوخ يناقش أموال الوقف ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر.. الأحد

يواصل مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق أعمال جلساته العامة يومى الأحد والإثنين المقبلين، وذلك لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينيه لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف .

كما تشهد الجلسة العامة للشيوخ ، مناقشة الطلب المقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.

وتشهد الجلسة العامة للشيوخ يوم الاثنين القادم ، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.

وينظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة بشأن نشر سيارات الشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل بمختلف القرى الريفية وتوابعها لتيسير عمليات التوثيق والشهر العقاري.

وتشهد الجلسة نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة بشأن التوسع في تطبيق الشمول المالي وتعظيم إيرادات الدولة وتقليص التضخم وحسن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني.

ويناقش تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة بشأن استكمال المرحلة الثانية من عمليات تطوير وتحديث سوق زنين الحضاري.