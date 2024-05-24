في ذكرى "فرمان مصر".. كيف تخلصت مصر من سلطة العثمانيين؟

في مثل هذا اليوم من عام 1841، أصدر السلطان العثماني عبد المجيد الأول فرمانًا حاسمًا غيّر مجرى تاريخ مصر، هذه الوثيقة الرسمية، المعروفة بفرمان مصر، منحت محمد علي باشا وأسرته حق حكم مصر والسودان بشكل شبه مستقل عن السلطنة العثمانية. ومع حلول ذكرى صدور هذا الفرمان، نستعرض في هذا التقرير التاريخي أسباب صدوره، بنوده، والنتائج المترتبة عليه، وتأثيره على مسار الأحداث في مصر والمنطقة.

أسباب إصدار فرمان مصر

نجاحات محمد علي باشا



برز محمد علي باشا كقائد عسكري وإداري بارع بعد توليه حكم مصر عام 1805. قام بتحديث الجيش وبناء أسطول بحري قوي، ونجح في حملاته العسكرية في بلاد الشام والحجاز، كما سعى محمد علي إلى تحديث مصر من خلال إصلاحات إدارية وعسكرية واقتصادية وثقافية، مما جعلها مركزًا اقتصاديًا وعسكريًا قويًا، بالإضافة إلى ذلك أقام علاقات مع الدول الأوروبية، مما عزز مكانته الدولية وأثبت أنه قائد قادر على مواجهة التحديات والتعامل مع القوى الكبرى.

ضعف الدولة العثمانية



عانت الدولة العثمانية من صعوبات اقتصادية وعسكرية وسياسية، وكان ضعفها واضحًا أمام التحديات الداخلية والخارجية، وأدركت السلطنة أن محمد علي باشا، بقوته العسكرية والاقتصادية، يمكن أن يكون حليفًا هامًا لدعم استقرار الإمبراطورية العثمانية، خاصة في ظل تهديدات القوى الأوروبية.

ضغوط الدول الأوروبية



سعت الدول الأوروبية، خاصة فرنسا وبريطانيا، إلى الحفاظ على نفوذها في مصر والمنطقة. رأى بعضهم في محمد علي باشا حليفًا محتملاً يمكنه مواجهة التهديدات المشتركة،÷ كما لعبت القوى الأوروبية دورًا في الضغط على السلطنة لمنح محمد علي المزيد من الحكم الذاتي لضمان استقرار المنطقة والتوازن في العلاقات الدولية.

بنود فرمان مصر

الولاية الوراثية

منح محمد علي باشا حق توريث منصب حاكم مصر والسودان لأبنائه من بعده، مما ضمن استمرارية حكم أسرته وسيطرة مستقرة على البلاد.

الحكم الذاتي

تمتع محمد علي باشا بصلاحيات واسعة في حكم مصر، بما في ذلك: إنشاء جيش خاص مستقل عن الجيش العثماني. جمع الضرائب مباشرة من المصريين. إصدار القوانين والإجراءات اللازمة لإدارة البلاد.

الالتزامات المالية

التزم محمد علي باشا بدفع جزية سنوية للسلطنة العثمانية كعلامة على الولاء والتبعية الرسمية.

توفير قوات عثمانية عند الحاجة

كان على محمد علي تقديم قوات لدعم السلطنة عند الحاجة، مما يعكس الالتزام المتبادل بين الطرفين.

النتائج المترتبة على فرمان مصر

تعزيز حكم محمد علي باشا: ساهم الفرمان في شرعية محمد علي باشا وتثبيته في السلطة، مما سمح له بالاستمرار في إصلاحاته وتحديثه للبلاد، وتحقيق رؤية مصرية حديثة ومستقلة. ازدياد نفوذ محمد علي باشا: عزز الفرمان من مكانته كقوة إقليمية هامة وأصبح لاعبًا رئيسيًا في السياسة الشرق أوسطية، مؤثرًا على العلاقات الإقليمية والدولية. توترات مع الدولة العثمانية: أدت ازدياد قوة محمد علي باشا إلى توترات مع السلطنة، التي سعت إلى استعادة سيطرتها على مصر. هذا الصراع أدى إلى مواجهات عسكرية، أبرزها حملة السلطان العثماني لاستعادة السيطرة عام 1839. تمهيد الطريق للحكم الأسري: مهد الفرمان الطريق لقيام أسرة محمد علي باشا بالحكم في مصر، حيث استمرت الأسرة في حكم البلاد حتى عام 1952، مما شكل فترة طويلة من الاستقرار النسبي والتطور.

نهاية فرمان مصر

الحماية البريطانية: احتلت بريطانيا مصر عام 1882، مما أدى إلى تقييد صلاحيات أسرة محمد علي باشا بشكل كبير. بمرور الوقت، أصبحت مصر تحت السيطرة البريطانية المباشرة.

إلغاء الفرمان: ألغت بريطانيا "فرمان مصر" رسميًا عام 1914 وأعلنت الحماية على مصر، مما أنهى حكم أسرة محمد علي باشا بشكل نهائي وغير مسار البلاد إلى فترة جديدة من الاحتلال الأجنبي.



في ذكرى صدور فرمان مصر، نتذكر كيف شكل هذا الحدث نقطة تحول رئيسية في تاريخ مصر الحديث. هذه الوثيقة لم تكن مجرد اتفاق سياسي، بل كانت الأساس الذي بنيت عليه الدولة المصرية الحديثة تحت حكم أسرة محمد علي باشا. من خلال الإصلاحات والتحديثات، وضعت مصر على طريق التنمية والتطور، مما جعلها قوة إقليمية هامة. ومع ذلك، كانت هذه الفترة أيضًا مليئة بالتحديات والصراعات، والتي انتهت بتدخل القوى الأوروبية واحتلال بريطانيا لمصر. يعكس فرمان مصر التغيرات السياسية والاجتماعية الكبيرة في تلك الحقبة، ويظل جزءًا مهمًا من التاريخ الذي يستحق الدراسة والتأمل.