الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام الترجي في النهائي الأفريقي

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ظهر اليوم الجمعة بمقر الأهلي بالجزيرة، للاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وحضر الاجتماع من الأهلي كل من: الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، و خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، ووائل محمد ورأفت إبراهيم ومحمد أسامة إداريي الفريق، في وجود مسئولي نادي الترجي ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» وطاقم التحكيم.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، على أن يرتدي نادي الترجي طاقمًا من اللون الأزرق وحارس المرمى زيًّا من اللون الذهبي.



كما تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة، والنزول لإجراء عمليات الإحماء وغيرها من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي غدًا السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.