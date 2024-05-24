ads
الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئاسة الفلسطينية: قرارات محكمة العدل تمثل إجماعًا دوليًا على ضرورة إنهاء الحرب بغزة

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرارات محكمة العدل الدولية، مطالبة بإلزام إسرائيل تنفيذها بشكل فوري، حسبما ورد على قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل، في نبأ عاجل.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية، أن قرارات محكمة العدل الدولية تمثل إجماعًا دوليًا على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة، وحق الشعب الفلسطيني في الحصول على حريته.

وتعقد محكمة العدل الدولية جلسة اليوم بشأن طلب جنوب أفريقيا وقف إطلاق النار في قطاع غزة والهجوم على رفح الفلسطينية، حيث تعد هذه القضية من القضايا الأوسع نطاقًا تُتهم فيها إسرائيل بشكل مباشر لارتكاب ((إبادة جماعية)) بحق الشعب الفلسطيني.

إطلاق النار الهجوم على رفح الفلسطينية الرئاسة الفلسطينية الشعب الفلسطيني جنوب أفريقيا رفح الفلسطينية قرارات محكمة العدل الدولية قطاع غزة محكمة العدل الدولية