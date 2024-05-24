الرئاسة الفلسطينية: قرارات محكمة العدل تمثل إجماعًا دوليًا على ضرورة إنهاء الحرب بغزة

رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرارات محكمة العدل الدولية، مطالبة بإلزام إسرائيل تنفيذها بشكل فوري، حسبما ورد على قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل، في نبأ عاجل.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية، أن قرارات محكمة العدل الدولية تمثل إجماعًا دوليًا على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة، وحق الشعب الفلسطيني في الحصول على حريته.

وتعقد محكمة العدل الدولية جلسة اليوم بشأن طلب جنوب أفريقيا وقف إطلاق النار في قطاع غزة والهجوم على رفح الفلسطينية، حيث تعد هذه القضية من القضايا الأوسع نطاقًا تُتهم فيها إسرائيل بشكل مباشر لارتكاب ((إبادة جماعية)) بحق الشعب الفلسطيني.