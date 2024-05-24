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الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية ببولاق الدكرور

ارشيفية
ارشيفية
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية داخل عقار بمنطقة بولاق الدكرور، ورفع آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

انتداب المعمل الجنائي حريق شقة ببولاق