عمر الشناوي لـ"البوابة": الحلقات المقبلة من "الوصفة السحرية" تشهد العديد من المفاجآت

كواليس تصوير المسلسل كانت رائعة..وشخصية مالك جذبتني

بعض مسلسلات "الأوف سيزون" قد تحصل على فرص مشاهدة أكبر من دراما رمضان

نجح الفنان عمر الشناوي في لفت الأنظار خلال الآونة الأخيرة بعد تميزه في العديد من الأعمال الفنية التي شارك بها خلال مشواره الفني، والتي كان آخرها تجسيده لشخصية السلطان "بركياروق" في مسلسل "الحشاشين" والذي تم عرضه في موسم رمضان 2024.

وكشف الفنان عمر الشناوي في حوار خاص لـ "البوابة" تفاصيل مشاركته في مسلسل "الوصفة السحرية"، والذي جرى عرض الحلقات الأولى منه، وأبرز ما جذبه إلى المسلسل وإلى شخصية مالك التي يقدمها خلال الأحداث، وإلى نص الحوار..

ما الذي جذبك إلى المشاركة في مسلسل "الوصفة السحرية"؟

هناك عدة عوامل جذبتني إلى المشاركة في مسلسل "الوصفة السحرية"، ومن أبرزها قصة المسلسل والذي يتناول قضايا الأزواج والمشاكل الأسرية في إطار اجتماعي لايت ولطيف، كما أن السيناريو مكتوب بشكل جيد للغاية، وشخصية "مالك" التي أقدمها خلال أحداث المسلسل مكتوبة بشكل رائع، وأنجذبت لها بشدة ووافقت على المسلسل بعد قراءة السيناريو، كما أن المسلسل يضم عددا كبيرا من النجوم الرائعين ومن أبرزهم الفنانة شيري عادل التي تجمعني بها العديد من المشاهد خلال أحداث المسلسل، كما أن مخرج المسلسل خيري سالم مخرج متميز للغاية وسعدت بالتعاون معه، وهناك العديد من عوامل الجذب في المسلسل والتجربة بشكل عام كانت رائعة للغاية، وأتمنى أن ينال مسلسل "الوصفة السحرية" إعجاب الجمهور بعد عرض الحلقات المقبلة من المسلسل.

ماذا عن استعدادك لشخصية مالك في مسلسل "الوصفة السحرية"؟

أنا بشكل عام أحب التنوع في الأدوار التي أقدمها، وشخصية "مالك" في مسلسل "الوصفة السحرية" قمت بالتحضير لها جديا مثل أي شخصية أقدمها في أي عمل فني حيث إنني قرأت السيناريو جيدا وتعرفت على الشخصية وتفاصيلها كي أستعد لها قبل تصوير مشاهدي في المسلسل.

حدثنا عن كواليس تصوير مسلسل "الوصفة السحرية" وتعاونك مع الفنانة شيري عادل؟

كواليس تصوير مسلسل "الوصفة السحرية" كانت رائعة للغاية، وسعدت جدا بهذه التجربة وبكواليس تصوير المسلسل، حيث سادت روح الحب والتعاون بين فريق العمل خلال كواليس التصوير، أما عن تعاوني مع الفنانة شيري عادل فهي شخصية جميلة جدا والعمل معها مريح للغاية وهي فنانة محترفة ومتميزة جدا، وسعدت بالتعاون معها في المسلسل، حيث إنني أجسد خلال أحداث مسلسل "الوصفة السحرية" شخصية "مالك" زوج "دينا" وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة شيري عادل، وسعدت للغاية بالتعاون معها في المسلسل.

هل هناك مفاجآت ستشهدها الحلقات المقبلة من مسلسل "الوصفة السحرية"؟

بالطبع سوف تكون هناك مفاجآت في الحلقات المقبلة من المسلسل، لأن مسلسل "الوصفة السحرية" مكون من 45 حلقة، وبالطبع لابد من وجود أحداث جديدة في كل حلقة كي ينجح المسلسل في جذب المشاهدين خلال الحلقات، ولكنني لا أريد أن أحرق الأحداث، ولكن المسلسل بشكل عام تدور أحداثه في إطار اجتماعي بعد أول سنة زواج، وأن الشخصيات تظهر على حقيقتها بعد الزواج، وبعد أن يتم عرض الحلقات المقبلة من المسلسل سوف تظهر بالطبع العديد من المفاجآت خلال الأحداث.

مسلسل "الوصفة السحرية" يتم عرضه على إحدى المنصات بجانب عرضه على القنوات.. فكيف ترى انتشار "المنصات" في الآونة الأخيرة؟

لست مختصا بشكل كبير في هذا الشأن، ولكن بشكل عام تجربة "المنصات" هي تجربة جيدة، وبالطبع لها تأثير إيجابي على انتشار الأعمال الدرامية بشكل عام، لأن هناك من يفضل متابعة الأعمال الدرامية عبر "المنصات" وهناك من يفضل متابعتها عبر القنوات التليفزيونية، والجمهور بشكل عام هو من يحدد ما هو الأفضل بالنسبة له سواء كان يفضل أن يشاهد المسلسل عبر "منصة" أو يشاهده عبر القنوات التليفزيونية، لأن الأذواق تختلف من شخص لآخر، ونفس الأمر مع نوعية الأعمال التي يتم عرضها، فهناك من يحب أن يشاهد المسلسلات الاجتماعية، وهناك من يفضل المسلسلات الكوميدية وآخرون يفضلون مشاهدة الأكشن وغيرها من الأعمال الفنية.

هل ترى أن الأعمال الدرامية التي يتم عرضها خارج السباق الرمضاني قد لا تحصل على نفس فرص المشاهدة للمسلسلات التي تعرض خلال شهر رمضان؟

العمل الجيد يفرض نفسه بشكل عام، لأن الجمهور يحب مشاهد الأعمال الفنية الجيدة سواء تلك التي يتم عرضها خلال موسم رمضان أو التي يتم عرضها خارج السباق الرمضاني، وبعض مسلسلات "الأوف سيزون" قد تحصل على فرص أكبر في المشاهدة من المسلسلات التي يتم عرضها خلال شهر رمضان الكريم، والأهم هو أن ينجح العمل في جذب الجمهور ومتابعة حلقات المسلسل.