مرور مكثف على مكاتب الصحة ومراكز عقر الحيوان بالإسماعيلية

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إنه استكمالًا لتطبيق خطة التأمين الطبى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ووفق توجيهات وزارة الصحة والسكان وتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ،بتكثيف لجان مرور فرق إشراف مديرية الصحة على منافذ تقديم الخدمة الصحة وإحكام المتابعةوالرقابة على الأسواق للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومرّت لجان الإشراف برئاسة الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي على مكاتب الصحة والوحدات الصحية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الدكتوره سمر علاء مسئول مكاتب الصحة، دكتورة نهى نصر مسئول التطعيمات ودكتورة مارينا فليمون مسئول مراكز الوقاية من مرض السعار ؛للإطمئنان على إنتظام سير العمل وتقديم الخدمات الوقائية ووجود الأطقم الطبية حسب جداول النوبتجيات ،حيث قامت اللجان بمتابعة كشوف تسجيل المواليد والوفيات وتطعيمات الأطفال حديثى الولادة والتأكد من توافر الطعوم والأمصال بمراكز عقر الحيوان .