"ولاد رزق 3" يتربع على عرش إيرادات موسم عيد الأضحى 2024

نجح فيلم "ولاد رزق 3" في تحقيق إيرادات ضخمة في موسم عيد الأضحى المبارك 2024، منذ طرحه في السينما المصرية، حيث يشهد هذا الموسم منافسة قوية بين عدد من الأفلام المطروحة داخل دور العرض السينمائي، انطلق موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2024، بثلاثة أعمال فنية تنوعت بين الأكشن والكوميدي والفناتزايا والإثارة والتشويق، ولاقت منافسة متوسطة على الإيرادات بينهما، حيث تصدر فيلم ولاد رزق 3، قائمة الإيرادات وفي المركز الثاني فيلم اللعب مع العيال، وجاء في المركز الثالث فيلم أهل الكهف.

نستعرض لكم في السطور التالية إيرادات أفلام عيد الأضحى 2024.

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2024

تصدر فيلم "ولاد رزق 3" قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك 2024، حيث حقق 8,528,603 مليون جنيه، تدور أحداثه حول عودة ولاد رزق بعد مرور سنوات على انفصالهم وأصبح كل منهما له حياته الخاصة، لكن يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله عليهم مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى.

يشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 3" كل من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، أحمد داود، علي صبحي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبد العزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وجاء في المركز الثاني فيلم "اللعب مع العيال" محققًا إيرادات 898,237 ألف جنيه، ويشارك في فيلم "اللعب مع العيال"، كل من؛ محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، مصطفى غريب، ويزو، بيومي فؤاد والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة.

يناقش فيلم "اللعب مع العيال" والذي تدور أحداثه حول مدرس يتورط في نقله لإحدى مدارس المناطق الصحراوية ليجد نفسه أمام صراعات في التأقلم مع العادات والتقاليد لأهالى المنطقة ويتورط في مشكلات عديدة في إطار كوميدي.

وحقق فيلم "أهل الكهف" بمبلغ 224,760 جنيه، الذي تدور قصته حول عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

يشارك في بطولة فيلم "أهل الكهف" كل من؛ غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وآخرين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.