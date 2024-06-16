موسم أفلام عيد الأضحى 2024.. انتعاش السينما المصرية بـ4 أعمال فنية بين الأكشن والكوميدي

انطلق موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2024، بـ4 أعمال فنية تنوعت بين الأكشن والكوميدي والفنتازيا والإثارة والتشويق، بجميع دور العرض في السينما المصرية، وهي أفلام ولاد رزق 3، وفيلم اللعب مع العيال، وفيلم أهل الكهف، التي تم طرحها يوم 12 يونيو الجارى، ثم فيلم عصابة الماكس، الذي بدأ عرضه يوم 14 من الشهر نفسه.

وتصدر فيلم ولاد رزق 3 الإيرادات، متفوقا بفارق كبير عن باقي أفلام موسم عيد الأضحى.. وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن الأفلام المتنافسة في الموسم الحالي..

فيلم "اللعب مع العيال"

يشارك الفنان محمد إمام في موسم عيد الأضحى 2024، بفيلم "اللعب مع العيال"، مع كل من؛ باسم سمرة، أسماء جلال، مصطفى غريب، ويزو، بيومي فؤاد والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة.

تدور أحداث فيلم "اللعب مع العيال" حول مدرس يتورط في نقله لإحدى مدارس المناطق الصحراوية ليجد نفسه أمام صراعات في التأقلم مع العادات والتقاليد لأهالى المنطقة ويتورط في مشكلات عديدة في إطار كوميدي.

فيلم "أهل الكهف"

يخوض الفنان خالد النبوي المنافسة في موسم عيد الأضحى المبارك مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني في فيلم "أهل الكهف" الذي تدور قصته عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدون أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

يشارك في بطولة فيلم "أهل الكهف" كل من؛ غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وآخرين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم "عصابة المكس"

يعرض فيلم "عصابة المكس" ضمن قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك، بمشاركة أحمد فهمي، روبي، أوس أوس، لبلبة، حاتم صلاح، أحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.

العمل من تأليف أمجد الشرقاوي، وفادي أبو السعود وإخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، إنتاج هشام عبد الخالق.

ولاد رزق 3

فيما يعود فريق عمل "ولاد رزق" إلى الجمهور، بجزء ثالث يغيب عنه أحمد الفيشاوي وأحمد داود عن العمل، وهو من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وعلي صبحي ونسرين أمين وسيد رجب، وينضم إليهم في هذا الجزء الفنان آسر ياسين.

تدور أحداث "ولاد رزق 3: القاضية" حول عودة ولاد رزق بعد مرور سنوات على انفصالهم وأصبح كل منهم له حياته الخاصة، لكن يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله عليهم ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى.