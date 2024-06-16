زيلينسكي: قمة السلام الثانية في السعودية قيد المناقشة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد إن مسألة عقد قمة السلام العالمية الثانية في المملكة العربية السعودية قيد المناقشة.

وأضاف الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحفي عقب قمة السلام في سويسرا "لدينا علاقة قوية للغاية مع المملكة العربية السعودية، مع صاحب السمو الملكي، وكما تعلمون أنه قبل يومين أو ثلاثة أيام من هذه القمة، كان لدي اجتماع مع صاحب السمو الملكي وتحدثنا عن ذلك، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وتابع زيلينسكي: "نريد أن نلتقي بمستشاري الأمن القومي للزعماء قبل القمة، وهذا يعني أن لدينا علاقة قوية، ولهذا السبب، بالطبع، أثارنا مسألة الاجتماعات المقبلة، وربما القمة المقبلة".

وناقش قمة السلام الأولى في منتجع بورجنستوك السويسري يومي 15 و16 يونيو الأمن النووي والأمن الغذائي والبعد الإنساني وتبادل الأسرى وعودة الأطفال الأوكرانيين المختطفين وسيتم تسليم نتائج القمة إلى روسيا.