غدا.. متاحف مصر تحتفل بيومها العالمي وتفتح أبوابها للجمهور بالمجان

تفتح جميع متاحف الآثار المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار أبوابها يوم غد السبت مجاناً لزائريها من المصريين، احتفالاً بيوم المتاحف العالمي والذي يوافق يوم 18 مايو من كل عام.

وقال الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان صحفي صدر عن الوزارة، إن ذلك يأتي في إطار إستراتيجية قطاع المتاحف المصرية للمشاركة في جميع الفعاليات والمناسبات التراثية والثقافية المحلية والدولية، ضمن خطتها لرفع الوعي الأثري والثقافي والسياحي لدى جميع جمهوره من الزائرين واستقطاب جميع أفراد المجتمع المصري بمختلف أطيافه وفئاته العمرية.

وأضاف إسماعيل، يمكن لزائري هذه المتاحف في هذا اليوم، المشاركة في الجولات الإرشادية للزائرين مجانا للتعرف على كل متحف وما يحتويه من مقتنيات أثرية فريدة، ومنها المتحف المصري بالتحرير، ومتحف شرم الشيخ، ومتحف كفر الشيخ، ومتحف الفن الإسلامي، المتحف القبطي، متحف جاير أندرسون، متحف المركبات الملكية.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للمتاحف هو احتفال دولي يقوم بتنظيمه المجلس الدولي للمتاحف ICOM منذ عام ١٩٧٧، وكان الهدف من الاحتفال به، إقامة حدث سنوي لزيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف وتوعية الجمهور العالمي إلى أنشطتها المختلفة عن طريق إطلاق العديد من الفعاليات والندوات التي تُبرز دور المتاحف في المجتمع.

ويختار المجلس الدولي للمتاحف موضوعًا للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، وموضوع هذا العام هو "المتاحف من أجل التعليم والبحث العلمي،" مما يؤكد على الدور الحيوي للمؤسسات الثقافية في توفير تجربة تعليمية شاملة.

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