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الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سوريا يزور غرفة صناعة حلب

الدكتور القس هاروتيون
الدكتور القس هاروتيون سليميان
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 زار  الدكتور القس هاروتيون سليميان رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سوريا، غرفة صناعة حلب والتي تحتضن 4 دورات مهنية في مجالات: تجفيف الخضار والفواكه، تركيب اللوحات الكهربائية (منزلية، صناعية)، صناعة المنظفات وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، وذلك وفق مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الغرفة ورئاسة الطائفة، وجاء ذلك ضمن جولاته التشجيعية لمتدربي برنامج دورات التدريب المهني ودعم المشاريع الصغيرة.

وكان في استقبال الدكتور القس سليميان أمين سر غرفة صناعة حلب المهندس رأفت الشماع وأعضاء مجلس الإدارة المهندسة آني ماركوسيان السيد هنري عضومية ومديرة تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات الدكتورة روللي ماردللي ورئيس لجنة الصناعات الغذائية الصناعي أسامة عجوم.

ثمّن القس الدكتور سليميان عالياً التعاون البناء بين رئاسة الطائفة والغرفة وتشاركهما في تحقيق التنمية المستدامة ودعم القوى الشبابية وترسيخها في الوطن.

بدورهم، قدم المعنيون في الغرفة عرضاً عن سير التدريبات ومحاورها ومخرجاتها في إكساب المهارات المهنية والصناعية للمتدربين، بالإضافة إلى التوعية القانونية للبدء بالمشروع الصغير.

 

 

 

 

 

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الدكتور القس هاروتيون سليميان رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سوريا حلب تجفيف الخضار الفواكه تركيب اللوحات الكهربائية