ضمن جولاته في البرلمانات الأوروبية.. عبد الرحيم علي يلتقي قيادات بالبرلمان الأوروبي.. ويناقش مع رئيس لجنة الحريات الدينية ومع عضو المجموعة الاشتراكية الديمقراطية في قبرص الحرب على الإرهاب

الخميس 01/يونيو/2023 - 04:26 م

ضمن جولاته فى البرلمانات الأوروبية.. عبد الرحيم علي يلتقي قيادات بالبرلمان الأوروبي

يناقش مع رئيس لجنة الحريات الدينية ومع عضو المجموعة الاشتراكية الديمقراطية فى قبرص الحرب على الإرهاب

رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط يعقد ندوتين في البرلمانين الأوروبي والإيطالي

التقى الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس ورئيس مجلس إدارة موقع وجريدة البوابة على مدى يومين بعدد من نواب البرلمان الأوروبي أثناء زيارته له يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

شملت اللقاءات كلًا من النائب الإيطالي كارلو فيدانزا رئيس لجنة الحريات الدينية الذى ناقش معه مستوى الحرية الدينية في الشرق الأوسط، وبخاصة مصر وعدد من الدول العربية، ودور جماعات الإسلام السياسي في التضييق على هذه الحريات، واتفق عبد الرحيم على والنائب الإيطالي على ضرورة زيارة المنطقة ومصر من قبل اللجنة، والاطلاع على التطور الكبير فى هذا الشأن خاصةً بعد غياب تأثير تلك التيارات على الحالة السياسية فى المنطقة.

كما التقى "علي" أثناء جولته بالنائب القبرصى كوستا مافريدس العضو البارز فى المجموعة الاشتراكية الديمقراطية فى قبرص الذي أقام مأدبة غداء يوم الأربعاء الماضي على شرف رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، وناقش معه قضية الإرهاب في الشرق الأوسط وبخاصة مصر وتأثيرات ما يحدث في ليبيا على محيط دول البحر المتوسط، واتفقا على عقد ندوة داخل البرلمان الأوروبي للحديث حول هذا الموضوع وكذا الدور الذي تلعبه جماعة الإخوان في أوروبا لتدمير القيم الحضارية واستخدام المال المشبوه في ذلك الأمر.

تأتى جولة عبد الرحيم علي ضمن عدد من الزيارات يقوم بها لعدد من البرلمانات الأوروبية يختتمها بزيارة للبرلمان الإيطالي نهاية هذا الشهر للحديث عن التمويل المشبوه للتنظيم الدولي للإخوان، وعقد ندوة داخل البرلمان الإيطالى.