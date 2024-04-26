الدوري السعودي.. تغييرات بالجملة في تشكيل الهلال أمام الفتح

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الفتح، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويستضيف فريق الهلال، اليوم الجمعة، نظيره الفتح على ملعب المملكة أرينا، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهد تشكيل الهلال الأساسي في مباراة اليوم، تغييرات بالجملة أجراها المدرب جيسوس، لتعويض الغيابات.

ودفع مدرب الزعيم بالبرازيلي رينان لودي في مركز الجناح الأيسر لتعويض غياب سالم الدوسري الذي تعرض للإصابة مؤخرًا.

كما يشارك سلمان الفرج في مركز المهاجم الصريح، بدلًا من الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش وصالح الشهري، الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

ويبدأ محمد كنو أساسيًا، نظرًا لإصابة البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، كما يجلس ياسر الشهراني على دكة الاحتياط.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 77 نقطة، بينما يأتي الفتح سادسًا وفي رصيده 40 نقطة.

تشكيل الهلال لمواجهة الفتح

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ناصر الدوسري

خط الوسط: محمد كنو - روبن نيفيز - ميلينكوفيتش سافيتش

وفي الهجوم: ميشايل ديلجادو - سلمان الفرج - رينان لودي.