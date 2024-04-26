حار نهارا وأمطار وسيول ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس حار نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ودافىء علي السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتي شمال الصعيد معتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد السبت نشاط رياح علي كافة الانحاء، وامطار خفيفة الى متوسطة ورعدية علي مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة ووسط وجنوب الصعيد قد تصل لحد السيول علي بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 32 للعظمي والصغرى 17 درجة، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمي والصغرى 23 درجة.