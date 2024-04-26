بكين وواشنطن تجريان محادثات رفيعة المستوى لبحث العلاقات الثنائية والتحديات الراهنة

عقد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، اجتماعًا رفيع المستوى اليوم الجمعة في العاصمة الصينية بكين.

ركزت المحادثات على العلاقات الثنائية بين البلدين والتحديات التي تواجهها، فضلًا عن القضايا العالمية الملحة.

وخلال الاجتماع، أكد وانغ يي، الذي يشغل أيضًا منصب عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، على التزام الصين الدائم ببناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، وهو ما ينعكس في رؤيتها للعلاقات مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الصين تتمسك بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، وتسعى لتعزيز تنمية مستقرة وسليمة ومستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية.

شدد وانغ يي على أهمية احترام المصالح الجوهرية لكل بلد، وحث الجانب الأمريكي على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للصين، أو محاولة احتواء نموها، أو تجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بسيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.

أشار وانغ يي إلى الاجتماع الذي عقد بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي جو بايدن في نوفمبر الماضي بسان فرانسيسكو، والذي رسم "رؤية سان فرانسيسكو" المشتركة للمستقبل. وأكد أن هذا الاجتماع ساهم في استقرار العلاقات الثنائية ومنع المزيد من التدهور، كما عزز الحوار والتعاون في مختلف المجالات، وهو ما لاقى ترحيبًا من الشعبين والمجتمع الدولي.

ومع ذلك، أقر وانغ يي بوجود عوامل سلبية ومعوقات تؤثر على العلاقات الصينية الأمريكية. وأشار إلى أن حقوق الصين المشروعة في التنمية تتعرض لضغوط غير مبررة، وأن مصالحها الجوهرية تواجه تحديات مستمرة.

أكد وانغ يي أن الصين والولايات المتحدة تواجهان خيارًا حاسمًا: إما السير في طريق الاستقرار والتعاون، أو الانزلاق إلى دوامة هبوطية من الصراع والخسارة للجميع.

وأضاف أن العالم يتطلع إلى قيادة البلدين للتعاون الدولي ومعالجة القضايا العالمية، بدلًا من المواجهة والصراع.