موقف طارق حامد.. تشكيل ضمك لمواجهة التعاون في الدوري السعودي

أعلن الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة التعاون، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويستضيف فريق ضمك، اليوم الجمعة، نظيره التعاون بملعب نادي ضمك، إذ ينطلق اللقاء في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهد تشكيل ضمك، غياب طارق حامد لاعب خط وسط الفريق، كما لم يجلس على مقاعد البدلاء، وذلك بسبب الإصابة.

وشارك طارق حامد مع ضمك فى 19 مباراة حتى الآن فى الدورى السعودي، لم يسجل خلالها أى هدف، لكنه صنع هدفين لزملائه، كما حصل على 9 بطاقات صفراء خلال 1690 دقيقة لعب.

ويحتل ضمك المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 38 نقطة، بفارق 10 نقاط عن التعاون صاحب المرتبة الخامسة.

تشكيل ضمك لمواجهة التعاون

حراسة المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: سنوسي هوساوي - فاروق شافعي - عبدالقادر بدران - أحمد الزين

خط الوسط: بدر منشي - أنتوليتش - ستانسيو

وفي الهجوم: عبدالعزيز البيشي - فهد الجهني - جورج نكودو.