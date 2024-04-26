الخارجية الأمريكية تعلق فرض عقوبات على كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية

أكد موقع أكسيوس الأمريكي، أن وزارة الخارجية الأمريكية، علقت فرض عقوبات على كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية، لمراجعة المعلومات التي قدمتها إسرائيل، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

جدير بالذكر أن وحدة "نتساح يهودا" تشكلت في 1999 ‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬لاستيعاب المعتقدات الدينية لليهود المتشددين وغيرهم من المجندين القوميين المتدينين في الجيش، وقد أنشأت الحكومة الوحدة لتكون مسارًا لهذه المجموعات للخدمة في الجيش من خلال السماح لهم بالحفاظ على ممارساتهم الدينية مثل منحهم الوقت للصلاة والدراسة والحد من الاختلاط مع المجندات وهى متمركزة في الضفة الغربية.