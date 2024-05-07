ضياء رشوان: حكومة نتنياهو تحاول خداع الجميع باجتياح رفح وأولهم الداخل الإسرائيلي

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنَّ حماس فاجأت الجميع بإعلانها قبول المقترح كاملاً كما قدم لها، فيما يحاول الطرف الإسرائيلي حتى اللحظة أن يفهم العالم والرأي العام الإسرائيلي أن ما قبلته حماس ليس هو ما قُدم للإسرائيليين.

وتابع "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، والمُذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي: "كل هذا ما هو إلا مساحة ريبة يحاول الطرف الإسرائيلي خلقها رغم تأكده من أن ما وافقت عليه حماس هو نفسه ما عُرض عليه من الوسطاء مصر وقطر، بل وسبق له الموافقة عليه، ويفعل كل هذا في محاولة منه لاستغلال وقت الريبة للدخول إلى مساحة من رفح، عند شرق جنوب رفح الواقعة على الجانب الفلسطيني من المعبر".

واعتبر أنَّ ما يفعله الجانب الإسرائيلي هو إرسال رسائل للداخل لديه، ورسالته الأولى للمجتمع الإسرائيلي التي يحاول إيصالها أنه كان جاداً في محاولة دخول رفح سواء عبر اتفاق أو خلاف ذلك، ولكنه لم يدخل إلى رفح بالمعنى الذي كان يدعيه من اجتياح كامل وشامل وإجلاء كل السكان إنما دخل جزء من رفح.

وأكد أنَّ مصداقية حكومة الحرب بزعامة نتنياهو لدى الشعب الإسرائيلي أنهم حاولوا بالفعل اجتياح ودخول رفح عسكرياً، موضحاً: "رئيس الوزراء الإسرائيلي متصور في دخول رفع أنه قد يجد بعض القيادات والأسرى وهو ما يعد ماة للاستهلاك الإعلامي داخل جدولة الاحتلال".