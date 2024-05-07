دوري أبطال أوروبا.. تعادل سلبي في الشوط الأول بين سان جيرمان وبوروسيا دورتموند

انتهى الشوط الأول من مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند بالتعادل السلبي 0-0 على ملعب "حديقة الأمراء".

اتسم الشوط الأول بالحذر من كلا الفريقين، حيث ركز كل منهما على تأمين دفاعه ومنع هجمات الفريق الآخر، كانت الفرص للتسجيل قليلة في الشوط الأول، حيث اعتمد بوروسيا دورتموند على التصويب من خارج منطقة الجزاء، بينما حاول باريس سان جيرمان اختراق دفاع دورتموند من خلال الهجمات القصيرة، لكن هجماته لم تنجح في الوصول إلى المرمى.

يدرك كل من لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، وإدين ترزيتش، مدرب بوروسيا دورتموند، صعوبة المهمة التي تنتظره في الشوط الثاني، حيث يحتاج باريس سان جيرمان إلى تسجيل هدفين على الأقل للتأهل للنهائي، بينما يحتاج بوروسيا دورتموند إلى الحفاظ على شباكه نظيفة وإمكانية تسجيل هدف يضمن له التأهل.

جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - مينديز - بيرالدو.

خط الوسط: فيتينها - فابيان رويز - زائير إيمري.

خط الهجوم: كيليان مبابي - نيمار دا سيلفا - عثمان ديمبلي.

ومن المتوقع أن يكون الشوط الثاني أكثر إثارة، حيث سيضطر كلا الفريقين إلى المخاطرة أكثر من أجل تحقيق الفوز والتأهل للنهائي.