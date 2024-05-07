رئيس جامعة دمياط يزور كنيستي العذراء مريم والروم الأرثوذكس للتهنئة بعيد القيامة

زار الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دماط اليوم كنيستي العذراء مريم والروم الأرثوذكس بدمياط لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد , رافقه وفد من الجامعة وعدد من أعضاء الجهاز الإداري بالإدارة العامة للجامعة , بمشاركة عدد من طلاب أسرة طلاب من أجل مصر الذين حرصوا على المشاركة في تقديم التهنئة تعميماً لقيم المواطنة المحبة.

بدأت الزيارة بكنيسة العذراء مريم لتقديم التهنئة وكان في استقبال رئيس الجامعة والوفد المرافق القمص مرقص محروس سكرتير المطرانية والقمص مينا الحديدي كاهن الكنيسة وماهر وليام منسق عام الكنائس بمحافظة دمياط.

كما توجه رئيس الجامعة والوفد المرافق الى كنيسة الروم الأرثوذكس لتقديم التهنئة وكان في استقباله نيافة الأنبا هشام بندلمون راعي كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط .

قدم رئيس الجامعة والوفد المرافق التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد معرباً عن سعادته الغامرة بمشاركة الأخوة الأقباط الإحتفال بأعيادهم , واكد حرص الجامعة على تلك المشاركة التي أصبحت عادة وعرفاً ملزماً لتأكيد مشاعر الأخوة والإنسجام الذي يميز نسيج الشعب المصري , لافتاً إلى أن مصر ستظل دائماً موطن الأمن والأمان والاستقرار ونسيجاً مترابطاً بأواصر المحبة والسلام بوحدة وتكاتف أبنائها في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي ,

وأعرب رئيس الجامعة عن خالص أمنياته بدوام التقدم فيما تشهده الدولة المصرية من تنمية شاملة لبناء الجمهورية الجديدة التي ستكتمل بتكاتف سواعد أبنائها ووحدتهم التي استطاعت أن تضحر أعداء الوطن على مر العصور.

كما شارك عمداء الكليات والوكلاء والإداريين والطلاب في تهنئة الأخوة المسيحيين بعيد القيامة معربين عن سعادتهم بالمشاركة في الإحتفال بتلك المناسبة

واشادوا بدور الجامعة في تجسيد الحس الوطني وقيم المواطنة التي تزول أمامها الفوارق والمذاهب والعقائد والطوائف بقيادة الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة .

من جانبهم أبدى القساوسة سعادتهم بزيارة وفد الجامعة وتقديرهم لحرص الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة على مشاركتهم أعيادهم باستمرار وتقديم التهنئة , مشيدين بما تحمله العلاقات الوطنية والاجتماعية بين الجانبين والمحبة المتبادلة.

اختتمت الزيارة بكل من الكنيستين بتقديم فقرات غنائية من الطالبة منة كيوان وإلقاء أبيات شعر من الطفلة أروى بدر في أجواء تسودها البهجة والسعادة احتفالاً بالعيد وترحيباً بوفد الجامعة.