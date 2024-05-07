في سرية تامة.. 4 طرق لتقديم بلاغ لهيئة الرقابة الإدارية| تعرف عليها

حرصا من هيئة الرقابة الإدارية على سرية بيانات المواطنين المبلغ عنها وعدم استخدامها بطريقة غير سليمة، يتم التواصل مع الهيئة باستخدام احدى الطرق التالية:
أولاً: من خلال مكتب خدمة المواطنين:
مكاتب خدمة المواطنين بالمقر الرئيسي الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة او المقر الكائن بشارع النزهة بمدينة نصر أو بالمكاتب الإقليمية التابعة لها بالمحافظات المختلفة.
https://aca.gov.eg/content/Map.aspx
ثانياً : من خلال البريد العادي :
1- ارسال إلى عنوان هيئة الرقابة الإدارية بعنوانها الموضح بعاليه بصندوق بريد رقم 11586 هليوبلس .
ثالثاً: من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة:
- الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة وملئ النموذج.
https://aca.gov.eg/content/SendComplaint.aspx
رابعاً: من خلال الفاكس:
على الفاكس رقم: 0020222915403
تليفون الهيئة: 0020222902728 أو الرقم المختصر 16100