في سرية تامة.. 4 طرق لتقديم بلاغ لهيئة الرقابة الإدارية| تعرف عليها

حرصا من هيئة الرقابة الإدارية على سرية بيانات المواطنين المبلغ عنها وعدم استخدامها بطريقة غير سليمة، يتم التواصل مع الهيئة باستخدام احدى الطرق التالية:

أولاً: من خلال مكتب خدمة المواطنين:

مكاتب خدمة المواطنين بالمقر الرئيسي الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة او المقر الكائن بشارع النزهة بمدينة نصر أو بالمكاتب الإقليمية التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

https://aca.gov.eg/content/Map.aspx

ثانياً : من خلال البريد العادي :

1- ارسال إلى عنوان هيئة الرقابة الإدارية بعنوانها الموضح بعاليه بصندوق بريد رقم 11586 هليوبلس .

ثالثاً: من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة:

- الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة وملئ النموذج.

https://aca.gov.eg/content/SendComplaint.aspx

رابعاً: من خلال الفاكس:

على الفاكس رقم: 0020222915403

تليفون الهيئة: 0020222902728 أو الرقم المختصر 16100