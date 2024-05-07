وائل إبراهيم: "العلام" في مسرحية "السيرة سيرتنا" تجربة جميلة وممتعة

أعرب الفنان وائل إبراهيم، عن سعادته بالمشاركة ضمن فريق عمل العرض المسرحي "السيرة سيرتنا" الذي يعرض حاليا على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون.

وائل إبراهيم: شخصية العلام تحتاج لأداء حذر

وقال إبراهيم، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز": أجسد في المسرحية دور "العلام" ولي عهد مملكة تونس الخضراء وهو ابن أخو الزناتي خليفة، لكنه طوال الوقت يحيك المؤامرات مع الأمراء والهلايلة للإيقاع بحكم الزناتي بهدف وصوله للحكم، وهو يستغل في هذا سعدى بنت الزناتي، والزناتي نفسه والأمراء ويلعب على كل الأطراف على الهلايلة وعلى الزناتي لتحقيق هدفه، وهو محور في هذا العرض.

وتابع: أن الشر في الدراما عادة أكثر من الخير، وهنا وجدت في شخصية العلام الشر مكثف جدا وكل جملة تهدف مباشرة لما يريده المخرج والمؤلف بحيث لا تبذل مجهودا في التفكير في معنى أو هدف الجملة بل هي واضحة، وبالتالي تتضح أبعاد الشخصية بجلاء، وتتضح بالنسبة كممثل رؤية المخرج وأعمل على تحقيقها، ووجدت أن هناك بشكل عام نوع من الشر ذو هدف محدد من البداية للنهاية، فلا توجد جملة يقولها إلا وهو يعلم تماما لماذا ينطقها وهذه النوعية من الشخصيات تحتاج لأداء حذر وأنا كنت متخوف من شيئين، فأنا أقوم هنا بشكل في الأداء قد يكون حادا قليلا وهذا في رأيي غير متوافق مع طبيعة الشخصية لأنها شخصية ثعبانية تقريبا.

وواصل: هناك نقطة أخرى لا يجب أن نغفلها وهي طبيعة التمثيل بينك وبين زملاءك داخل المشهد فلا يجوز أن يكون أمامك من يتحداك، وأنت تمثل أمامه بشكل ثعباني او ملتف، فلا بد في لحظة من اللحظات أن تستجيب ولو بقدر بسيط، وأحاول أن أنفذ هذا التداخل بين الأسلوبين.

وأوضح إبراهيم، أن هذه ليست أول مرة يعمل في عروض تراثية، حيث عمل من قبل مع المخرج ناصر عبدالمنعم ومع الحكايات الشعبية في مسرح الطفل ومع أدب الممالك في مسرح الغد في مسرحية "قمر العميان" إخراج محمد سليم، مؤكدا أنه أول مرة يعمل في البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، فهي تجربة جميلة وممتعة.

مسرحية «السيرة سيرتنا» حكاية من حكايات السيرة الهلالية التى يعشقها الجمهور المصري والعربي معا، فالعمل من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

يُشارك في بطولة المسرحية كل من: سيد جبر، إيمان رجائي، أحمد أبو عميرة، وائل إبراهيم، أحمد الشريف، محمد الشربيني، محمد عمر، علاء ابو زيد، دعاء الخولي، أحمد مصطفى، وشيرلي رؤوف، رولا مجدي، ماريا وائل، محيى الشاعر، محمد حيدر، أحمد إسماعيل، محمود جميل، حبيبة، سلمي، بمشاركة فناني الفرقة القومية للفنون الشعبية، الحان صلاح مصطفى، استعراضات سيد البنهاوي، ديكور محمد خبازة، ملابس هبة جودة، استعراضات أشرف ابو حلاوة، مخرجان منفذان هشام إبراهيم، وأحمد شحاتة، مساعدو الإخراج هالة الصباح، سعاد الجوكر، محمود فراج، محمد خيري، أحمد صفوت، والعرض من تأليف وأشعار محمد الشاعر، وإخراج أشرف عزب.