البحيرة لتوزيع الكهرباء: تركيب عدادات ذكية بـ201.814 مليون جنيه

اكدت شركه البحيرة لتوزيع الكهرباء انه من المستهدف تركيب 52683 عداد ذكى بإجمالي تكلفة 201.814 مليون جنيها خلال العام المالي 2024 / 2025 وذلك ضمن خطة التحول للشبكة الذكية لرفع مستوى الخدمات باستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة

واوضح المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ان الشركة تستهدف شركة تنفيذ خطة استثمارية تقدر بمبلغ 750 مليون جنيه للعام المالي 2024/2025 وذلك من خلال تنفيذ خطة الإحلال والتجديد على شبكات الجهدين المتوسط والمنخفض وذلك للمهمات المتهالكة وخطة التوسع والجديد بإنشاء خطوط جديدة لمجابهة وإستيعاب التوسعات العمرانية وتلبية احتياجات المشتركين من الطاقة الكهربائية وكذلك زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية للمشروعات التنموية ( مشروع الدلتا الجديدة – القطار الكهربائى السريع – مشروع مستقبل مصر – تطوير مدخل مدينة مطروح وتطوير سيوة - ....) .

وذلك بنطاق الشركة والذى يمتد بأتساع محافظة البحيرة وكذلك محافظة مطروح وعلى طول الساحل الشمالي من الكيلو 66 حتى السلوم وحتى واحة سيوة جنوبا، ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية ، وجزء من محافظة الإسكندرية (قرى حى العامرية) حيث مستهدف تنفيذ الأعمال الآتية:-

إنشاء مغذيات وتفاريع جديدة بطول 12 كم موصلات هوائية + 65 كم كابلات أرضية جهد متوسط وإحلال وتجديد 157 كم خطوط هوائية + 13 كم كابلات أرضية جهد متوسط مستهدف التوسع فى إضافة قدرات جديدة من خلال تركيب عدد 26 محول توزيـع جديد بإجمالي قدرة 5.7م.ف.أ

ومن المستهدف تغيير المحولات بنظام السلاسل التبادلية حيث مستهدف تركيب عدد(25) محول توزيع جديد لرفع قدرات عدد ( 95) محول توزيع تعدت أحمالها الحمل المقنن.

مستهدف إنشاء سورتيهات جديدة بشد موصلات معزولة بطول 56 كم ومد كابلات أرضية جهد منخفض بطول 5.5 كم.

مستهدف احلال الموصلات المتهالكة بشبكـة الجهد المنخفض بطول 1438 كم وتغيير كابلات جهد منخفض متهالكة بطول 11 كم.

مستهدف تنفيذ خطة إحلال خطوط الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بقيمة ( 20 ) مليون جنيه والممولة من الخزانة العامة للدولة

أن يحقق الحمل الأقصى بالشركة 2838 م.وات للعام المالي 2024/2025 مقابل 2740 م.وات متوقع للعام المالي 2023/2024 بمعدل تطور 3.6 %.

تستهدف الشركة الحفاظ على معامل قدرة لا يقل عن 0.94 للعام المالى 2024/2025 مقابل 0.94 متوقع للعام المالى 2023/2024 وذلك من خلال تركيب مكثفات علي الجهدين المتوسط والمنخفض بالرغم من التوسعات فى مكونات وأطوال الشبكة الكهربائية الناتجة عن المشروعات القومية والتنموية المستهدف تنفيذها .

تم تركيب مكثفات بإجمالي سعة 587.41 ميجا.فار ومن المتوقع تركيب 9 ميجا.فار حتي 30/6/2024 ومستهـدف تـركيب مكثفات بسعة إجمالية 18 ميجا.فار خلال العام المالي 2024/2025 ليصبح إجمالي سعة المكثفات المركبة (605.41) ميجا.فار بنسبة 21.3% من الحمل الأقصى المستهدف كما يستهدف تركيب مكثفات لكبار المشتركيــن والقوي المحركة حسب الأحمال علي الطبيعة في المواقع وطبقاً للدراسة الفنية.

وفى إطار الدور الذى تقوم به الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة نحو توفير طاقة كهربائية مستدامة وتنوع مصادرها وتحسين كفاءة إستخدامها مع تنمية إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فتقوم الشركة بالإستمرار فى تحسين كفاءة الطاقة للمحطات الشمسية من خلال الأتى:-

الإستمرار فى تنفيذ برنامج الصيانة الدورية والشاملة لعدد(11) محطة شمسية ملك الشركة بإجمالي قدرة 262.265ك.وات.

وربط عدد (33) محطة طاقة شمسية خاصة ملك الغير بنظام صافي القياس بإجمالي قدرة (12098ك.وات) ليصبح اجمالي المتوقع (169 ) محطه للعام المالي 2023 /2024 بإجمالي قدرة (49649.975ك.وات).

ربط عدد (1) محطة طاقة شمسية خاصة ملك الغير بنظام الاستهلاك الذاتي بقدرة (999.5ك.وات).

ربط عدد(2) محطة لإنتاج الكهرباء بنظام البيوجاز ملك الغير بإجمالي قدرة (2000ك.وات).

الاستمرار في تنفيذ خطة للمرور على المحطات الشمسية التي تم التعاقد عليها لمراجعة استهلاكها وطرق المحاسبة.

عمل صيانة لعدد 1600 خلية طاقة شمسية باجمالي قدرة ( 209.6 ك.وات) من اجمالى الخلايا الموجوده بمحطة الطاقة الشمسية بواحة سيوة.

ايمانا بدور قطاع الكهرباء بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمة واحداث نقلة نوعية في الأداء من خلال تطوير مراكز خدمة العملاء ورفع كفاءة العنصر البشرى وتطوير تجربة العميل والسعي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة وبناء على ذلك تستهدف الشركة الإجراءات الاتية: -

استكمال تطوير صالات خدمة العملاء بجميع مراكز الخدمة الرئيسية والفرعية بما يتناسب مع عملاء الشركة ويحقق رضا العميل

التوسع في ميكنة الخدمات المقدمة للجمهور لتسهيل أداء الخدمة وتقليل الوقت اللازم لها (المنصة)

الاستمرار في تدريب ورفع كفاءة العاملين لتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

يتم رفع سرعات شبكات الـ VPN طبقا لحجم الأعمال المستغلة والمتوقعة لكل فرع وتحويل شبكات الربط الخاصة فى ديوان عام الشركة من كابلات نحاسية الى كابلات فايبر التوسع في ربط جميع الأقسام داخل الهندسات بالمنصة الاليكترونية .

استكمال الأعمال الخاصة بالأمن السيبراني في مبنى الديوان العام و استكمال رفع الاحداثيات والانتهاء من التجهيزات الخاصة بتشغيل منظومة الـ GIS.

البدء بتجهيز مركز معلومات DATA CENTER تمهيدا لاستخدام العدادات الذكية SMART METERS)).

التوسع في تأمين أنظمة البنية التحتية لنظم المعلومات و التوسع في استخدام Flash Modem لتأمين الاتصال بالهندسات من خلال شركات مختلفة والبدء في التجهيزات الخاصة بمنظومة الشحن الموحد.

استكمال برنامج التحصيل الموحد لصغار المشتركين وربطه مع ماكينات التحصيل.

والبدء في تشغيل البرنامج الموحد للسرقات والضبطية القضائية والبدء في تشغيل برنامج اصدار كبار المشتركين والمصالح الحكومية الموحد.

فى إطار سعى الشركة للإستغلال الأمثل لمواردها وتعظيم الإستفادة منها وتحقيق الإكتفاء الذاتى لبعض المهمات والمشغولات الحديدية وكذلك أعمال النجارة المطلوبة فتستهدف الشركة الاستمرار فى تطوير انتاجية الورش الإنتاجية التابعة لها من خلال الأتى:-

التوسع فى تصنيع أبراج وأعمدة هيكلية جهد متوسط بالمشتملات .

التوسع فى تصنيع لوحات الجهد المنخفض بصاج مجلفن لمحولات التوزيع بدءا من قدرة 50ك.ف.أ حتى 500ك.ف.أ

التوسع فى اعادة تأهيل الأعمدة المرفوعة من الاحلال والتجديد .

التوسع فى تصنيع جميع المشغولات الحديدية (شاسيهات المحولات ومنظمات الجهد-البوابات الحديدية-قوائم وأرفف المخازن - تاندات صاج) لسد احتياجات قطاعات الشركة المختلفة، وتصنيع كنسولات جهد منخفض .

التوسع في تصنيع الاثاث الخشبي لتلبية احتياجات الشركة من الكراسي، المكاتب، مكتبات، حفظ الملفات

التوسع في صيانة واصلاح المحولات بالورش الخاصة بالشركة (أرض السجاد بدمنهور وورشة ابو بكر بقطاع النوبارية )



ثانياً مؤشـــرات الأداء التجاري

تستهدف الشركة أن يصل عدد المشتركين لنحو 2.862 مليون مشترك بنهاية العام المالي2024/ 2025 مقابل متوقع 2.781 مليون مشترك بنهاية العام المالي 2023/ 2024

وفي اطار السعي لتحسين نسبة الفقد تقوم الشركة باتخاذ بعض الاجراءات لتحسين نسبة الفقد للعام المالي 2024/ 2025 ليصبح 16.5% مقابل متوقع للعام المالى 2023/ 2024 نسبة 17.8%

كما تستهدف الشركة أن تصل كمية الطاقة المتاحة للعام المالى2024/ 2025 لنحو 14718.594 مليون ك0و0س مقابل متوقع كمية قدرها 14318.084 مليون ك0و0س للعام المالي 2023/ 2024 بزيادة قدرها 400.510 مليون ك0و0س.

كما انه من المستهدف ان تبلغ قيمة الطاقة المشتراة نحو 21577.316 مليون جنيه للعام المالي 2024/ 2025 مقابل متوقع 16858.717 مليون جنيه للعام المالي 2023/ 2024 بزيادة قدرها 4718.599 مليون جنيه.

تستهدف الشركة تحقيق كمية طاقة مباعة خلال العام المالى2024/ 2025 قدرها 12290.026مليون ك0و0س مقابل متوقع خلال العام المالى2023/ 2024 وقدرها 11769.415 مليون ك0و0س بزيادة قدرها 520.611 مليون ك0و0س.

تستهدف الشركة قيمة طاقة مباعة قدرها 15741.801مليون جنيه للعام المالى 2024/ 2025 مقابل متوقع 13813.181 مليون جنيه للعام المالى 2023/ 2024 بزيادة قدرها 1928.62مليون جنيه.

1- نسبة التحصيل النقدي المستهدفة للعام المالي 2024 / 2025 من الإصدار للإصدار نحو 96.07% مقابل نسبة متوقعة 87.08% للعام المالي 2023/ 2024 .

2- نسبة التحصيل النقدي المستهدفة من المتأخرات للمتأخرات بالعام المالي 2024/ 2025 تبلغ 29.22% مقابل نسبة متوقعة 19.34% للعام المالي 2023/ 2024.

3- نسبة إجمالي التحصيل المستهدفة (النقدي والتسويات ) لإجمالي المقدم للتحصيل بالعام المالي 2024/ 2025 نحو 79.12% مقابل نسبة متوقعة للعام المالي 2023/ 2024 بنحو 73.02%



ثالثاُ المؤشرات المالية

تحرص الشركة على الإستمرار فى الإستغلال الأمثل لمواردها بما يمكنها من تحقيق أهدافها بتعظيم مواردها وترشيد الإنفاق 

بها بما يمكنها من الوفاء بكافة إلتزاماتها

تستهدف الشركة تحقيق إجمالى إيرادات خلال عام 2024 /2025 بمبلغ 26654.344 مليون جنيه مقابل 23183.885 مليون جنية لمتوقع عام 2023 /2024 وبنسبة تطور قدرها 14.97% مقابل 15337.542 مليون جنية لفعلى عام 2022 /2023 وبنسبة تطور قدرها 73.78%

 تستهدفت الشركة جملة التكاليف والمصروفات للعام 2024 /2025 بمبلغ 26646.909 مليون جنيه مقابل 23170.728 مليون جنية لمتوقع عام 2023 /2024 وبنسبة تطور قدرها 15% مقابل 15425.609 مليون جنية لفعلى عام 2022 /2023 وبنسبة تطور قدرها 72.74%

