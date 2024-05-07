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الأربعاء 08 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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تعديلات جديدة في مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء.. اعرف التفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسه المهندس جابر الدسوقي  عبر صفحات التواصل الإجتماعي فيس بوك ، تعديلًا جديدًا في مواعيد تخفيف الأحمال خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لتكون من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 7 مساء.

 ذكرت  الشركة في منشور لها على صفحتها الرسمية، أن التعديل يأتي بناءً على طلب وزارة التربية والتعليم بوقف تخفيف الأحمال خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرا.

و من المقرر أن يتم تطبيق المواعيد الجديدة بدءًا من غد الأربعاء 8 مايو وحتى 20 يوليو المقبل، ومدة الفصل ستكون ساعتين بحد أقصى.

الشركة القابضة لكهرباء مصر مواعيد تخفيف الأحمال