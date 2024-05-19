وزير الشباب يُشيد بتأهل منتخب السلاح لنهائي كأس العالم بمدريد

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتأهل المنتخب المصري لسلاح السيف لنهائي منافسات الفرق ببطولة كأس العالم، المقامة حاليا في مدينة مدريد بإسبانيا وذلك بعد فوزه على منتخب فرنسا بنتيجة 45-40.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص الأمنيات القلبية لمنتخب مصر لسلاح السيف في المباراة النهائية أمام ظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لحسم صاحب الميدالية الذهبية بالبطولة.

ويتكون منتخب مصر لسلاح السيف كل من، زياد السيسى، محمد عامر، ادهم معتز، ياسين خضر، تحت قيادة فينسيت انيستيت.

كما هنأ الوزير الإتحاد المصري للسلاح ببرونزية محمد حمزة لاعب منتخب السلاح خلال مشاركته في منافسات بطولة الجائزة الكبرى المقامة حالياً في الصين، والخسارة من “كا لونج شيونج” بطل هونج كونج وصاحب ذهبية دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بنتيجة 11-15.