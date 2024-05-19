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الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

زي النهارده.. بيبرس يسترد إنطاكية والحملة الفرنسية تتحرك باتجاه مصر

أحداث 19مايو
أحداث 19مايو
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تمر علينا اليوم الأحد الموافق  190شهر مايو  العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة ، ومنها 

 في عام 1268 -  نجح المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس  في إسترداد مدينة أنطاكية من يد الصليبيين بعد أن ظلت بأيديهم لمدة 170 سنة.
في عام 1502 - كريستوفر كولومبوس يقوم برحلته الرابعة والأخيرة عبر المحيط الأطلسي.
في عام 1798 - الحملة الفرنسية على مصر تتحرك من ميناء تولون بقيادة نابليون بونابرت باتجاه مصر.
1953 - اللواء محمد نجيب يشكل حكومته الثانية وذلك بعد نجاح ثورة يوليو.
1956 - بداية إضراب الطلبة الجزائريين، الذي دعا إليه الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين للإتحاق بثورة التحرير الجزائرية.
1965 - سوريا تعلن عن إعدام الجاسوس إيلي كوهين.
1971 - أَول احتفال بِيوم مالكوم إكس أو ذكرى ميلاد مالكوم إكس ، يوم عطلة في بعض ولايات الاتحاد الأمريكي الشمالي تخليداً وتكريماً لمسيرة الدّاعية الإسلامي.
1973 -التوقف عن تداول ريال قطر ودبي في كل من الإمارتين.
تأسيس مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تحت مسمى «مجلس النقد».


2001 - مقتل الفلاحة الصينية «سن زونجهوا» على يد السلطات الصينية لرفضها الخضوع لعملية تعقيم لمنعها من الإنجاب.
2004 - بدء محاكمة الجنود الأمريكيين المتهمين بإساءة معاملة المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب.
2009 - تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في الضفة الغربية برئاسة سلام فياض، وقد قاطعت كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني الحكومة، 
2016 - الخارجية المصرية تعلن رسمياً عن تحطم طائرة مصر للطيران رقم 804 قبالة السواحل اليونانية وعلى متنها 66 راكباً.
2018 - عقد زفاف الأمير هاري وميغان ماركل وإعلانهما زوجاً وزوجة في المملكة المتحدة.
المواليد
كما يصادف اليوم الأحد ميلاد العديد من الشخصيات البارزة في مختلف المجالات ومنها:

في عام 1762  ولد جوهان جوتليب فيخته، فيلسوف ألماني.
وفي عام 1881 - مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس وأول رئيس لجمهورية تركيا.
1882 - محمد مصدق، رئيس وزراء إيران.
1890 - هو تشي منه، الرئيس الأول ومؤسس فيتنام الشمالية.

1914 - ماكس بيروتس، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1962.
1925 - مالكوم إكس، مؤسس حركة أمة الإسلام في الولايات المتحدة.
وفي عام 1927 - يوسف إدريس، أديب مصري.
وفي عام 1930 - زينات علوي، راقصة شرقية وممثلة مصرية.
1932 - هانم محمد، ممثلة مصرية.

1954 - هوتشو أوتسكا، ممثل أداء صوتي ياباني.
1955 - جيمس غوسلينغ، مطور برمجيات كندي.
1960 - ياسنوري إيواساكي، ملحن ياباني
1970 - مصطفى شعبان، ممثل مصري.
1977 - مانويل ألمونيا، لاعب كرة قدم إسباني.
1978 - عبد الله مروح، صحفي ورياضي سوري.
1980 -ابتسام العطاوي، ممثلة بحرينية.

الوفيات:
كما توفي في هذا اليوم العديد من الشخصيات الهامة في مختلف المجالات ومنهم:

في عام 1536  توفي آن بولين، زوجة هنري الثامن ملك إنجلترا وأم ابنته الملكة إليزابيث الأولى.
وفي عام  1825  توفي  - سان سايمون، فيلسوف سياسي فرنسي.
وفي عام 1864  توفي  ناثانيال هاوثورن، روائي أمريكي.
وفي عام 1898  توفي- وليام غلادستون، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1935 - توماس إدوارد لورنس، ضابط استخبارات بريطاني اشتهر باسم لورنس العرب.
1965 - محمد البشير الإبراهيمي، مفكر إسلامي جزائري.
1994 - جاكلين كينيدي، زوجة رئيس الولايات المتحدة .
2009 - وروبرت فورشغوت، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1998.
عدنان الزبن، شاعر ومؤرخ إسلامي فلسطيني أردني.
 في عام 2015  توفي الممثل المصري حسن مصطفى.
 

الحملة الفرنسية على مصر اللواء محمد نجيب يشكل حكومتة الثانية تشكيل حكومة فلسطينية جديدة كريستوفر كولومبوس يقوم برحلته الرابعة