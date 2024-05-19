زي النهارده.. بيبرس يسترد إنطاكية والحملة الفرنسية تتحرك باتجاه مصر

تمر علينا اليوم الأحد الموافق 190شهر مايو العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة ، ومنها



في عام 1268 - نجح المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس في إسترداد مدينة أنطاكية من يد الصليبيين بعد أن ظلت بأيديهم لمدة 170 سنة.

في عام 1502 - كريستوفر كولومبوس يقوم برحلته الرابعة والأخيرة عبر المحيط الأطلسي.

في عام 1798 - الحملة الفرنسية على مصر تتحرك من ميناء تولون بقيادة نابليون بونابرت باتجاه مصر.

1953 - اللواء محمد نجيب يشكل حكومته الثانية وذلك بعد نجاح ثورة يوليو.

1956 - بداية إضراب الطلبة الجزائريين، الذي دعا إليه الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين للإتحاق بثورة التحرير الجزائرية.

1965 - سوريا تعلن عن إعدام الجاسوس إيلي كوهين.

1971 - أَول احتفال بِيوم مالكوم إكس أو ذكرى ميلاد مالكوم إكس ، يوم عطلة في بعض ولايات الاتحاد الأمريكي الشمالي تخليداً وتكريماً لمسيرة الدّاعية الإسلامي.

1973 -التوقف عن تداول ريال قطر ودبي في كل من الإمارتين.

تأسيس مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تحت مسمى «مجلس النقد».



2001 - مقتل الفلاحة الصينية «سن زونجهوا» على يد السلطات الصينية لرفضها الخضوع لعملية تعقيم لمنعها من الإنجاب.

2004 - بدء محاكمة الجنود الأمريكيين المتهمين بإساءة معاملة المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب.

2009 - تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في الضفة الغربية برئاسة سلام فياض، وقد قاطعت كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني الحكومة،

2016 - الخارجية المصرية تعلن رسمياً عن تحطم طائرة مصر للطيران رقم 804 قبالة السواحل اليونانية وعلى متنها 66 راكباً.

2018 - عقد زفاف الأمير هاري وميغان ماركل وإعلانهما زوجاً وزوجة في المملكة المتحدة.

المواليد

كما يصادف اليوم الأحد ميلاد العديد من الشخصيات البارزة في مختلف المجالات ومنها:

في عام 1762 ولد جوهان جوتليب فيخته، فيلسوف ألماني.

وفي عام 1881 - مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس وأول رئيس لجمهورية تركيا.

1882 - محمد مصدق، رئيس وزراء إيران.

1890 - هو تشي منه، الرئيس الأول ومؤسس فيتنام الشمالية.

1914 - ماكس بيروتس، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1962.

1925 - مالكوم إكس، مؤسس حركة أمة الإسلام في الولايات المتحدة.

وفي عام 1927 - يوسف إدريس، أديب مصري.

وفي عام 1930 - زينات علوي، راقصة شرقية وممثلة مصرية.

1932 - هانم محمد، ممثلة مصرية.

1954 - هوتشو أوتسكا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1955 - جيمس غوسلينغ، مطور برمجيات كندي.

1960 - ياسنوري إيواساكي، ملحن ياباني

1970 - مصطفى شعبان، ممثل مصري.

1977 - مانويل ألمونيا، لاعب كرة قدم إسباني.

1978 - عبد الله مروح، صحفي ورياضي سوري.

1980 -ابتسام العطاوي، ممثلة بحرينية.

الوفيات:

كما توفي في هذا اليوم العديد من الشخصيات الهامة في مختلف المجالات ومنهم:

في عام 1536 توفي آن بولين، زوجة هنري الثامن ملك إنجلترا وأم ابنته الملكة إليزابيث الأولى.

وفي عام 1825 توفي - سان سايمون، فيلسوف سياسي فرنسي.

وفي عام 1864 توفي ناثانيال هاوثورن، روائي أمريكي.

وفي عام 1898 توفي- وليام غلادستون، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1935 - توماس إدوارد لورنس، ضابط استخبارات بريطاني اشتهر باسم لورنس العرب.

1965 - محمد البشير الإبراهيمي، مفكر إسلامي جزائري.

1994 - جاكلين كينيدي، زوجة رئيس الولايات المتحدة .

2009 - وروبرت فورشغوت، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1998.

عدنان الزبن، شاعر ومؤرخ إسلامي فلسطيني أردني.

في عام 2015 توفي الممثل المصري حسن مصطفى.

