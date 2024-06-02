تعرف علي موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، غدا الإثنين، وإعلانها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم.

كما تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للاطمئنان علي انتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، ضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

ونستعرض معكم في موقع البوابة نيوز، توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني، وهي كالتالي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

الرياضيات 30 درجة.

العلوم 20 درجة.

والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024

وإليكم توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي: