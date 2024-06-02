محافظ أسوان يتابع جهود الانتهاء من محور بديل خزان أسوان بنسبة 98.5 ٪

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود العظيمة والمكثفة التي يتم تنفيذها على قدم وساق لنهو مشروع محور بديل خزان أسوان الحر على نهر النيل ، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تمهيداً للإفتتاح الرسمى له فى منتصف العام الحالى ، والذى وصلت نسبة تنفيذ الأعمال الجارية بهذا المشروع القومى ، إلى 98.5 % ، وبتكلفة 1.9 مليار جنيه ، ويشهد حالياً تنفيذ الطبقة السطحية للأسفلت .

مؤكداً على أن هذا الصرح التنموى الجديد شهد جهود مكثفة من وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير ليصبح بذلك ملحمة وطنية عظيمة تضاف لسلسلة الإنجازات التى تشهدها الجمهورية الجديدة فى كافة قطاعات العمل العام ، وهو عمل يفتخر به كل مواطن أسوانى ، لما سيحققه من عوائد إيجابية له ، ولحركة السياحة الوافدة للمحافظة .

وأشار اللواء أشرف عطية بأن مشروع محور بديل خزان أسوان الحر يشهد متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لنهو اللمسات الجمالية والحضارية بكافة المداخل والمخارج والتى تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان بقيادة المهندس عيد كرومر ، مع زيادة المسطحات الخضراء والزراعات المبهرة من الأشجار والجهنميات ذات الألوان الراقية المتنوعة ، والتى تتناسب مع طبيعة الطقس وإرتفاع درجات الحرارة .

تنفيذ أعمال الهوية البصرية تساهم في تحويل المشروع لبانوراما ولوحة فنية

ولفت إلى أنه يتكامل مع ذلك تنفيذ أعمال الهوية البصرية للمحافظة ، علاوة على الجدرايات والإعلانات المضاءة ، وكاميرات المراقبة ، واللوحات الإرشادية ليساهم ذلك فى تحويل هذا المشروع إلى بانوراما ولوحة فنية وواجهة مشرفة تبهر أبناء أسوان وضيوفها وزائريها ، وخاصة أنه يصل طوله إلى 5.4 كم ، ويضم أكبر فتحة ملاحية يتم تنفيذها لأول مرة فى مصر وتصل إلى 182 متر ليساهم فى الربط بين شرق وغرب النيل ، والطريق الصحراوى الغربى القاهرة / أسوان ، وطريق أسوان / أبو سمبل البرى .

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