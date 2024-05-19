طقس سوهاج.. شديد الحرارة والعظمى تصل لـ44

تشهد محافظة سوهاج، اليوم الأحد، طقساً شديد الحرارة نهارا، ويسود طقس مشمس حار طوال النهار بالتزامن مع نشاط للرياح وانتظام حركة الملاحة النهرية والجوية، وتبلغ درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج اليوم العظمي 44 والصغري 27 درجة مئوية.

‎ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة خلال أسبوع، ويسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا علي أغلب الانحاء حار علي السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلا علي أغلب الأنحاء، واضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس والبحر الأحمر، مع وجود نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية .

‎وتشهد مصر حاليًا موجة حارة قوية، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصل إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.



‎تفاصيل حالة الطقس:



‎ تتراوح درجات الحرارة العظمى اليوم بين 37 و 40 درجة مئوية على أغلب أنحاء الجمهورية، وتصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية، مثل أسوان، ويكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس معتدل ليلاً على أغلب أنحاء البلاد.

‎وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أن هناك نشاط للرياح على بعض المناطق، مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومن المتوقع حدوث اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، مع سرعة رياح تتراوح من 40 إلى 60 كم/ساعة وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.



‎نصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة



‎نصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة المواظبة على شرب كميات وفيرة من الماء والسوائل الباردة على مدار اليوم، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة (من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً)، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وقبعات واسعة النطاق، واستخدام واقي الشمس بانتظام، وتهوية المنازل بشكل جيد، ومراقبة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة. وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بالالتزام بتعليمات السلامة العامة، وترشيد استهلاك الكهرباء، واتباع النصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة.