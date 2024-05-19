نهائي الكونفيدرالية.. معلقان مصري ومغربي لمباراة الزمالك ونهضة بركان

الأحد 19/مايو/2024 - 04:08 م

أسندت شبكة قنوات بين سبورت تعليق مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، في نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الافريقية، والمقرر لها 8 مساء اليوم إلى معلقين أحداهما مصري والآخر مغربي.

وفضلت الشبكة تعيين معلقيين لتتيح الفرصة أمام الجماهير للاستمتاع بالوصف التفصيل للمباراة من خلال المعلق الذي ينتمي إلى الفريق الذى تشجعه.

أسماء معلقي مباراة الزمالك ونهضة بركان

ومن المقرر أن يعلق المعلق الرياضي المصري علي محمد علي على قناة صوتية، فيما يعلق المغربي جواد بدة على قناة صوتية آخرى.

ويفتقد الزمالك لعدد من اللاعبين منهم محمود عبد الرازق شيكابالا، ومصطفى الزناري للإصابة، إضافة إلى الثنائي محمد عبدالشافي و محمود حمدى الونش الذين خضعوا لجراحة الرباط الصليبي بينما يغيب الثنائي محمود علاء ومحمد أشرف روقا لأسباب فنية

ويغيب الثلاثي عبد الله السعيد، وناصر ماهر، وسيف جعفر عن الزمالك لعدم القيد الأفريقي.

تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح وعمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي وأحمد مصطفى زيزو ومصطفى شلبي

الهجوم: سيف الجزيرى.