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الأحد 19 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

القباج توجه بصرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الطريق الدائري ببهتيم

نفين القباج وزيرة
نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
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تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الحادث الذي شهده الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث  اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص علي الطريق، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا ومصرع 8 آخرين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي السيد مدير  مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا  وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر  المصري بالتواجد  في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وصرحت  وزيرة التضامن الاجتماعي  بأنه سيتم صرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين بواقع 50 ألف جنيه عن كل متوفي والمصاب حسب نسبة الإعاقة والإصابة نتيجة الحادث.

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