السيناريو المخيف.. الأهلي يترقب التشخيص الطبي لإصابة علي معلول

حالة من الترقب والقلق تسيطر على الأجواء داخل النادي الأهلي بشأن إصابة النجم علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التي تعرض لها في مباراة الأهلي والترجي التونسي أمس في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخضع علي معلول لأشعة في الوقت الحالي بأحد المراكز الطبية في القاهرة برفقة طبيب النادي الأهلي الدكتور أحمد جاب الله لتحديد طبيعة الإصابة ومدة الغياب.

وكان مسئولو الأهلي أعلنوا في وقت سابق أمس السبت، إصابة علي معلول على مستوى الكاحل، وسط تخوف من وجود إصابة في وتر أكيليس.

مدة غياب علي معلول عن الأهلي



تختلف مدة غياب علي معلول ظهير أيسر الأهلي بسبب الإصابة في وتر أكيليس باختلاف حجم الإصابة ففي حال أثبتت الأشعة معاناة اللاعب الدولي التونسي من كدمة في وتر أكيليس سيغيب لمدة لن تقل عن 4 أسابيع وهو السيناريو الذي يتمناه مسئولو القلعة الحمراء.

أما في حال ثبوت تعرض علي معلول لتمزق في وتر أكيليس فلن تقل مدة الغياب عن 3 أشهر، أما السيناريو المخيف والصعب فهو وجود قطع في وتر أكيليس فسيغيب علي معلول لمدة قد تصل إلى 8 أشهر.



مدة غياب علي معلول عن الأهلي



وتعرض علي معلول للإصابة في الدقيقة 8 من بداية مباراة الأهلي والترجي التونسي على ملعب “رادس” في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا وخيرج من أرضية الملعب ودخل بدلا منه كريم فؤاد.

وحسم التعادل السلبي مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا وتأجل حسم اللقب الأفريقي إلى لقاء العودة يوم السبت المقبل في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.