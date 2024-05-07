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الأربعاء 08 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بعد إصابتهما.. حسام حسن يطمئن على ثنائي الأهلي

حسام حسن
حسام حسن
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حرص حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على التواصل مع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للاطمئنان علي حالة الثنائي رامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا. 
وذلك بعد تعرضهما للإصابة في مباراة فرقهم أمام الاتحاد السكندري مساء اليوم في بطولة الدوري. 
يأتي ذلك لأن الثنائي سيتواجدون في قائمة المنتخب لمعسكر يونيو المقبل.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مباراتين.

ويرغب الفراعنة في الفوز بمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو لتسهيل مهمة الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم.

التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن منتخب مصر ثنائي الأهلي