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الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

أسامة السعيد: إسرائيل دائما تتبع تكتيك حافة الهاوية

الدكتور أسامة السعيد
الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار
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قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن إسرائيل تتبع دائمًا أسلوب حافة الهاوية، ومصر تدرك جيدًا هذا التخطيط الصهيوني.

وأكد السعيد، خلال لقائه ببرنامج " المواجهة" مع الإعلامية لما جبريل، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تحاول الضغط على الطرف المقابل لأقصى مدى ممكن عندما يقرب الحل، وذلك من أجل ان تثبت للداخل الإسرائيلي أنها قوية، ولتحسين موقفها التفاوضي بعد ذلك.

وأضاف ، أن اجتياح رفح الفلسطينية الآن الهدف منه الإثبات لحماس أن إسرائيل ما زالت قادرة على استمرار عملياتها العسكرية القوية، وأنها قادرة على تحقيق كافة أهدافها التي بدأت الحرب من أجلها

وتابع: "مع كل اقتراب لأفق الهدنة تقوم إسرائيل بتصعيد عملياتها العسكرية".

وأشار إلى أن هذه المرة الأمر أصعب لأن إسرائيل تدرك جيدا أن التوصل إلى هذه الهدنة هذه المرة ستكون طويلة المدى، وبالتالي يعني وفقا لأدبيات أو السياسات الإسرائيلية الموجودة والتحليل السياسي إنهاء للحرب، وهذا يعني اعتراف بالهزيمة لأن أي من الأهداف التي أعلنها "نتنياهو" في بداية المعركة لم يستطع تحقيقها.
 

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